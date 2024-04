Heftiger Rabatt zum Launch: Das neue Demon-Slayer-Game gibt es gleich drastisch reduziert

Seit gestern sind nicht nur Stellar Blade, Sand Land und Co. erhältlich, sondern auch ein brandneues Demon-Slayer-Game. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! ist am 26. April für Nintendo Switch erschienen.

Es ist ein Vollpreis-Spiel, im Nintendo eShop und bei Händlern bezahlt ihr eigentlich 59,99 Euro. Aber Amazon sieht das anders und bietet das neue Demon-Slayer-Game* schon am Launchday für 39,99 Euro an!

Ein Preisnachlass von 33 Prozent für einen Vollpreis-Titel am Veröffentlichungstag, das sieht man auch nicht so häufig. Und es kommt sogar noch besser. Ein Day-One-Patch erweitert das Spiel nämlich um ein neues Spielbrett, in dem es um das Schwertschmiede-Dorf geht.

Bei einer Videospieladaption von Demon Slayer denken viele vermutlich nicht an das Minispiel-Genre, doch SEGA hat die Würfel rollen lassen und sich dazu entschlossen, Demon Slayer mit Mario Party zu mixen. In dem Titel bewegt ihr euch auf einem gigantischen Brettspiel fort.

Jedes Brett besteht aus bekannten Orten, die wir aus dem Manga und Anime kennen. Darunter befinden sich beispielsweise Mount Fujikasane und Asakusa. Für jedes Brett gibt es einen Tag- und Nachtwechsel. Dabei wechseln die Felder und es passieren andere zufällig Events.

Bildmaterial: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, SEGA, Aniplex, CyberConnect2