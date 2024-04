Goldene Gelegenheit: Pokémon Karmesin und Purpur startet ein besonderes, befristetes Event

The Pokémon Company hat ein besonderes Event zu Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt, das am kommenden Wochenende beginnt. Einmal mehr wird es massive Aufläufe geben und das hat nichts mit einer Fressorgie zu tun. Bei diesem Phänomen der Pokémon-Welt versammeln sich viele Pokémon derselben Art an einem Ort.

Für alle Pokémon-Trainer ist das natürlich ein gefundenes Fressen und da sind wir doch wieder bei der Mahlzeit. Und auf diese dürften sich Fans umso mehr stürzen. Das Event mit dem Titel „Goldene Zeiten durch massive Aufläufe“ beschert euch nämlich mit höherer Wahrscheinlichkeit schillernde Exemplare!

In der gesamten Paldea-Region gibt es massive Aufläufe mit Karpador und Knattox. In Kitakami könnt ihr hingegen auf Aufläufe mit Sheinux stoßen, während Relluk in der gesamten Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie auftaucht. Überall steigt die Chance dabei auf schillernde Pokémon.

Das zeitlich befristete Event beginnt am Freitag, dem 26. April 2024 um Mitternacht und endet am Montag, dem 6. Mai 2024 um 23:59 Uhr. Eine gute Gelegenheit für alle Trainer, die Sammlung an Schillernden Pokémon zu vervollständigen oder zu erweitern. Um teilzunehmen, müssen die neuesten Update-Daten sowie die neuesten PokéPortal-News heruntergeladen werden.

Weltmeister gesucht

In anderen Pokémon-News: In Pokémon Karmesin und Purpur wird im Sommer der Weltmeister gesucht. Nachdem die europäischen Internationalmeisterschaften abgeschlossen wurden, gab The Pokémon Company kürzlich den Termin zu den Weltmeisterschaften 2024 in Honolulu bekannt. Außerdem veröffentlichte man ein schönes Artwork dazu.

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak