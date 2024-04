Wie ein vermeintlicher Insider berichtet, soll eine Fortsetzung von Ghost of Tsushima in einem baldigen „State of Play“- oder auch „PlayStation Showcase“-Event enthüllt werden.

Das Original erschien 2020 für PlayStation 4 und PS5 und war ein großer Erfolg. Der Titel verkaufte sich über 9,7 Millionen Mal und war eines der am schnellsten verkauften Spiele von Sony. Nur naheliegend, dass Fans nach einer Fortsetzung lechzen.

Und die soll – laut Silknigth via Twitter – auch bald das Licht der Welt erblicken. Der Titel sollte bereits im vergangenen Jahr angekündigt werden, die Pläne hätten sich aber geändert. Nun soll die Ankündigung eben „in den kommenden Monaten“ erfolgen.

Branchenspezialist Jason Schreier hält allerdings dagegen. In einem Tweet, mit dem er die Aussagen von Silknigth zitiert, erklärt er, dass die Angaben falsch seien: „Dieser neue Twitter-Account hat in der Welt der Gaming-Gerüchte in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt, aber ich kann bestätigen, dass einige seiner Behauptungen falsch sind.“ Der Tweet wird von einem Screenshot eben oben genannter Aussagen begleitet.

Gut möglich also, dass ein neues Ghost of Tsushima erstmal kein Thema bleibt. Vielleicht wissen wir schon im kommenden Monat mehr. Dann soll – Berichten zufolge – ein neues PlayStation-Showcase an den Start gehen.

Bildmaterial: Ghost of Tsushima, Sony, Sucker Punch