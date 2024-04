Gewinnspiel: Schnappt euch eine Switch-Konsole mit Mario vs. Donkey Kong und Merchandise

Mario vs. Donkey Kong – und jetzt nehmen wir es mal wortwörtlich! Mario gegen Donkey Kong nämlich. Nicht erst seit dem Switch-Remake, sondern seit über 40 Jahren schon dauert diese Fehde an. Seinen Ursprung hat sie in den Arcade-Games der 80er-Jahre.

Seit diesem gemeinsamen Auftritt trennten sich die Wege der beiden Protagonisten oft genug, aber immer wieder fanden sie auch wieder zusammen – oder wenigstens zusammen in ein Videospiel. 2004 veröffentlichte Nintendo Mario vs. Donkey Kong, das man kürzlich für Nintendo Switch komplett überarbeitet neu auflegte.

Und jetzt zum Gewinnspiel

Genug Gründe, zu feiern. Das tun wir gemeinsam mit Nintendo heute mit einem grandiosen Gewinnspiel! Wir verlosen ein Fan-Paket zu Mario vs. Donkey Kong bestehend aus:

Nintendo-Switch-Konsole

Mario vs. Donkey Kong

Merchandise-Puzzle

Zur Teilnahme schreibt ihr einfach einen Beitrag in die Kommentarspalte zu diesem Artikel. Bitte gib keine persönlichen Daten in deinem Beitrag an. Wir kontaktieren dich über das Forum im Gewinnfall und wickeln den Versand dann ab. Teilnahmeschluss ist Montag, der 29. April 2024, um 23 Uhr. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Remake mit etlichen neuen Features

Bei Mario vs. Donkey Kong handelt es sich um ein Remake des ursprünglich im Jahre 2004 für Gameboy Advance erschienenen 2D-Plattformers. Neben einer deutlich schickeren Optik bekam das Remake auch zahlreiche neue Elemente spendiert.

Über 130 Level bietet das Remake von Mario vs. Donkey Kong. Obendrauf gibt es auch einen Zwei-Spieler-Modus. Neu dabei sind auch die zwei Welten Merry Mini-Land und Slippery Summit. Außerdem gibt es Plus-Level und Expert-Level für die gehobenere Herausforderung und einen Time-Attack-Modus. Für Anfänger gibt es zudem einen deutlich leichteren Casual-Modus.

Bildmaterial: Mario vs. Donkey Kong, Nintendo