Genug vom Survival-Horror: Resident-Evil-Schöpfer Mikami über die Gründe für seinen Ausstieg

Branchenveteran Shinji Mikami hat in einem neuen Interview über seinen Abschied von Tango Gameworks gesprochen. Im Februar letzten Jahres wurde bestätigt, dass Mikami Tango Gameworks verlässt – das Studio hinter The Evil Within, Ghostwire: Tokyo und Hi-Fi Rush, das er 2010 gegründet hatte, bevor er es an Bethesda verkaufte.

Nachdem letzten Monat bekannt wurde, dass der Schöpfer von Resident Evil ein neues Unternehmen gegründet hatte, erschien Mikami auf dem japanischen YouTube-Kanal „Byking“, um über seine Karriere und seine zukünftigen Ziele zu sprechen.

Automaton Media zufolge sagte Mikami, dass er ganze acht Jahre geplant habe, Tango Gameworks zu verlassen. Er habe sich aber verpflichtet gefühlt, weiter an den Spielen des Studios mitzuwirken.

Genug Survival-Horror

Auf die Frage, warum er gehen wollte, nannte er seinen Wunsch, eine Umgebung zu schaffen, die jungen Spieleentwicklern durch die Entwicklung von Spielen mit kürzeren Entwicklungszyklen regelmäßigere Erfahrungen bieten soll. Er glaube nämlich, dass es ein Publikum für einzigartigere, kleinere Titel gäbe.

Mikami ist vor allem für seine Zeit bei Capcom bekannt, wo er unter anderem beim ersten Resident Evil, dessen GameCube-Remake aus dem Jahr 2002 und bei Resident Evil 4 Regie führte.

Berichten zufolge, sagte er auch, er wollte Tango Gameworks verlassen, um sich aus dem Survival-Horror-Genre zu befreien, das ihn berühmt gemacht habe. Im Jahr 2020 erklärte Mikami, dass er vor seiner Pensionierung noch ein weiteres Videospielprojekt leiten wollte, und fügte hinzu, dass es ihm nicht an Ideen mangele und diese nicht auf das Horrorgenre beschränkt seien.

Wir dürfen gespannt sein, woran Mikami werkelt.

via VGC, Bildmaterial: Bokeh Game Studio Inc.