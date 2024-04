GALIX: New Horizons führt euch in eine Sci-Fi-Welt voller Möglichkeiten

Magic Fish Games, bekannt durch NightmareScape, hat GALIX: New Horizons für PlayStation 5 und PC-Steam angekündigt. Einen Veröffentlichungstermin zum Sci-Fi-Open-World-RPG gibt es noch nicht.

GALIX: New Horizons spielt in einer fernen Zukunft, in der die menschliche Zivilisation zerfallen ist. Die Erde hat sich in eine unberührte Welt zurückverwandelt, in der es vor Leben nur so wimmelt. Ihr schlüpft in die Rolle von Hailey und begebt euch auf eine Reise voller Geheimnisse durch diese unbekannte Welt.

Eine riesige Welt soll euch zur Erkundung offenstehen. Ihr erkundet grundverschiedene Biome, ergründet alte Legenden und lernt die Bewohner dieser neuen Welt kennen. Vielfältige Herausforderungen soll es vor allem durch Bosskämpfe geben.

Seht euch nachfolgend den Ankündigungstrailer an.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: GALIX: New Horizons, Magic Fish Games