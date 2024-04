Für das narrative Adventure Goodnight Universe wird euer Gesicht wichtig sein

Skybound Games und Entwickler Nice Dream haben gemeinsam Goodnight Universe angekündigt. In dem narrativen Adventure übernehmt ihr die Rolle eines sechs Monate alten Babys, das mit übersinnlichen Fähigkeiten gesegnet ist. Wobei von einem „Segen“ kaum die Rede sein kann, denn natürlich bringt dies Probleme mit sich.

Die mysteriösen übersinnlichen Fähigkeiten von Baby Isaac rufen nämlich einen geheimnisvollen Technologiekonzern auf den Plan, der Isaac für sich vereinnahmen möchte. Baby Isaac hingegen wünscht sich nichts sehnlicher, als von seiner Familie geliebt und akzeptiert zu werden.

Goodnight Universe ist ein spiritueller Nachfolger zu Before Your Eyes und möchte eine eindrucksvolle Geschichte bieten, welche die Grenzen der interaktiven Unterhaltung erweitert. Der Erfolg von Before Your Eyes habe gezeigt, dass es ein Publikum von Gleichgesinnten für Games geben würde, welche auf eine Art und Weise emotional ansprechend sind, wie es andere Medien nicht vollbringen.

Before Your Eyes ist 2021 erschienen. Mit dem Spiel interagiert ihr über eure Augen, genauer gesagt, indem ihr blinzelt. Euer Blinzeln wird durch die Webcam erkannt, die also Voraussetzung für das Spielen ist.

Der Ansatz von Goodnight Universe ist es erneut, einen immersiven „Face-Tracking“-Modus zu enthalten, der die innovative Nutzung kamerabasierter Technologie, für die das Team bekannt ist, weiter ausbaut. Es gibt noch keinen Termin, aber Goodnight Universe soll beim Tribeca Games Festival 2024 im Juni präsentiert werden.

