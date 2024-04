Final Fantasy XVI: The Rising Tide beantwortet diese brennenden Fragen von Fans zur Story

Mit „The Rising Tide“ wird Final Fantasy XVI am 18. April die DLC-Erweiterung zum Abschluss bringen. Wie wir wissen, führt uns der DLC in die nördlichen Länder und nach Mysidia. Wir begeben uns auf die Suche nach Leviathan, treffen neue Verbündete und erfahren auch mehr über Jill Warrick, die bekanntlich ursprünglich aus dem Norden stammt.

Das wirft natürlich Fragen auch: Warum hat sich der große Antagonist des Spiels denn nie für den Esper Leviathan interessiert? Wieso leben im Norden, der im Spiel als unbewohnbar beschrieben wird, überhaupt Menschen? Und wie kann es sein, dass dort Länder florieren?

Auf diese brennenden Fragen wird „The Rising Tide“ Antworten liefern, wie DLC-Director Takeo Kujiraoka im Interview mit PC Games verspricht. „Da wären etwa die Nördlichen Territorien“, führt Kujiraoka ein.

Und weiter: „Es wird wirklich viel Wissenswertes über die Erforschung und die Geschichte dieser Gebiete zu lernen geben.“ Die Nördlichen Territorien wurden eigentlich von der Fäule vollständig zerstört, so die Annahme in Final Fantasy XVI.

„Es gibt eine Siedlung und reichlich Natur – und das ist das Land Mysidia, wie wir es nennen. Die Frage ist also: Wie kann das sein? Und während sich diese Rätsel aufklären, werdet ihr feststellen, dass sie mit Leviathan und den dortigen Ereignissen zusammenhängen“, erläutert Kujiraoka. Auch um Mutterkristalle, die im Hauptspiel nur kurz namentlich erwähnt werden, soll es dabei gehen.

„Und es stellt sich ja auch die Frage, warum Ultima die Esper Leviathan im Hauptspiel ignoriert hat. Auch das wird untersucht. Für Leute, die gerne in die Geschichte eintauchen, gibt es also eine ganze Menge, auf das sie sich freuen können“, verspricht Kujiraoka.

Am 18. April wird es Antworten auf diese Fragen geben. Dabei lernen wir unter anderem auch Shula kennen, eine neue Begleiterin, die uns auf unserer Suche nach Leviathan unterstützt. Für alle Fans, die alle Inhalte abschließen, gibt es außerdem noch eine besondere Epilog-Quest.

