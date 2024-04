Final Fantasy XVI: Das hat es mit der Newcomerin Shula auf sich

Obwohl es ursprünglich keine Pläne für Post-Launch-Inhalte gab, wurden schließlich doch zwei DLCs für Final Fantasy XVI angekündigt. Der erste davon, Echoes of the Fallen, gab sich im Rahmen der The Game Awards 2023 die Ehre als Shadowdrop. Der zweite anstehende DLC, The Rising Tide, widmet sich Fragen der Hauptgeschichte, die bis zum Abschluss unbeantwortet blieben.

The Rising Tide wird nicht zuletzt die Bühne für die Einführung eines neuen Charakters bieten, der für die Handlung des DLCs eine große Relevanz hat. Die Rede ist von Newcomerin Shula. Diese begleitet Clive in das neue Gebiet Mysidia, „eine verlorene Oase, die von der Seuche unberührt blieb“. Shula wird als „eine unschätzbare Verbündete auf der Reise zur Rettung von Leviathans Dominus“ beschrieben.

Das Detail, dass Shula bei der Rettung von Leviathans Dominus hilft, fügt dem möglicherweise erwarteten Rahmen einen interessanten Aspekt hinzu. Sie selbst scheint jedenfalls schon mal nicht die Herrin von Leviathan zu sein und könnte stattdessen als Leitfaden und Informationsquelle auf der Reise dienen. Damit bleibt die Identität von Leviathans Dominus vorerst auch ein Mysterium, das sicher im Zentrum des DLCs steckt.

Spätestens am 18. April wissen wir mehr – dann erscheint der „Final Fantasy XVI“-DLC „The Rising Tide“. Neben Shula, die wir neu kennenlernen, erfahren wir dann auch mehr über Jill Warrick. Die stammt bekanntlich aus dem Norden, wo auch Mysidia liegt.

via GameRant, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.