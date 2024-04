Final Fantasy XVI: Aufgepasst, dieser schwerwiegende Bug im New-Game-Plus ärgert euch

In den sozialen Medien hat Square Enix prophylaktisch vor einem neu auftretenden Game-Breaking-Bug gewarnt. Der Bug macht den Spielfortschritt unmöglich und tritt im „New Game Plus“ auf.

Wenn Fans den „New Game Plus“ starten und sich dazu entscheiden, die Prolog zu skippen, dann bestünde laut Square Enix „unter bestimmen Umständen“ die „kleine Wahrscheinlichkeit“, dass Party-Member nicht auf dem Bildschirm erscheinen.

Das wiederum behindere den Fortschritt im Hauptszenario „Eine zufällige Begegnung“ – und wenn das Hauptszenario nicht fortsetzen kann, dann bekanntermaßen auch das Spiel nicht. „Das Entwicklungsteam untersucht derzeit das Problem und hat die Suche nach einer Lösung zur Priorität gemacht. Sobald das Problem behoben ist, wird ein Update-Patch veröffentlicht“, heißt es.

Bis es so weit ist, bietet sich folgender Workaround an: „Laden Sie die unmittelbar vor dem Start von New Game Plus erstellten Speicherdaten, reisen Sie zu einem anderen Ort auf der Weltkarte, speichern Sie das Spiel und starten Sie New Game Plus mit diesen Daten.“

Jetzt, da ihr vom Bug wisst, reicht es natürlich auch aus, einfach nicht den Prolog zu skippen. Dann tritt der Bug gar nicht auf. Square Enix entschuldigt sich für die Umstände. Erst vor einigen Tagen ist mit „The Rising Tide“ der abschließende DLC zu Final Fantasy XVI veröffentlicht worden. Gut möglich, dass ausgerechnet jetzt einige Fans den New Game Plus angehen. Wie sieht es bei euch aus?

