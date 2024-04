Final Fantasy VII Rebirth: Ultimania Guide enthüllt Clouds Worte im Finale des Spiels

Spoiler voraus für SpielerInnen, die Final Fantasy VII Rebirth noch nicht beendet haben:

Zum Ende des Spiels wird es wild – alternative Zeitlinien, Universen, etc. Wem möchte man es verübeln, wenn da der Überblick verloren geht. Zumal sich Cloud in den letzten Stunden der Handlung als nicht besonders zuverlässig herausstellt. Trotz seines verwirrten Zustandes bleiben SpielerInnen aber über weite Strecken am Ball. Bis zu einem Moment im Finale, in dem die Tonspur aussetzt und wir Clouds Worte nicht vernehmen können.

Die sterbende Aerith in den Armen, bleiben uns seine Worte verwehrt – bis jetzt. Das Ultimania-Buch zum Spiel bringt nun nämlich Klarheit. Audrey Lamsam von Aitai Japan hat hier praktischerweise wieder eine Übersetzung via Twitter bereitgestellt. Demnach verrät Autor Kazushige Nojima, dass Cloud die Zeilen aus dem Originalspiel sagt: „Mein Mund ist trocken. Meine Augen brennen!“

Co-Director Motomu Toriyama erklärt, dass sie nicht weiter ins Detail gehen können, da sie das Ende vorerst der Interpretation überlassen wollen, sagt aber, dass Nomura Square Enix angewiesen habe, die Zeilen aus dem Original zu übernehmen.

Ein Puzzleteil mehr. Die volle Auflösung gibt es dann aber wohl erst im abschließenden Teil der Remake-Trilogie. Der könnte übrigens früher aufschlagen als ihr denkt.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix