Final Fantasy VII Rebirth: Shinra-Maskottchen Stamp ist wichtiger als ihr denkt

Stamp ist ein süßer kleiner Hund in der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII. Der entzückende Welpe ist in den Welten von „Remake“ und „Rebirth“ verstreut zu finden und fungiert als Quelle der Shinra-Propaganda.

Er ist ein süßer, ikonischer Teil der Welt, aber auch ein Mittel, um Lügen an die Bevölkerung zu verbreiten, die solche barbarischen Dinge lieber von einem entzückenden Hund hören würde als von einem alten Mann in seinem prunkvollen Büro.

Wie neue Details aus dem Ultimania-Buch von Final Fantasy VII Rebirth enthüllen, repräsentieren Stamp und seine unzähligen verschiedenen Auftritte separate Welten, die das wachsende Metaversum der Remake-Trilogie bilden.

Anderer Stamp, andere Welt?

Audrey von Aitai Japan hat es sich via Twitter zur Aufgabe gemacht, Teile des neuen Wälzers zu übersetzen und sinngemäß wiederzugeben. In denen heißt es, dass Stamp und seine verschiedenen Ausgaben, von denen viele in beiden Spielen vorhanden sind, die Welt darzustellen scheinen, in der wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden.

Als wir Stamp zum ersten Mal sehen – und die Version von ihm, die wir in Remake und Episode Intermission sehen – ist er ein treuer Hund mit einem Armeehelm, der oft in der Nähe von Panzern oder in verschiedenen Posen gesehen wird, die seine Loyalität gegenüber Shinra unterstreichen.

Dies bleibt bis zum Ende von Rebirth bestehen, wo Stamp stattdessen nun als kleinere, flauschigere Terrier-Rasse dargestellt wird. Er hat ein völlig anderes Design und existiert nur in dieser Version der Welt von Final Fantasy VII. Seine Anwesenheit hier bietet uns ein ziemlich zuverlässiges Mittel, um zu festigen, wo wir uns gerade befinden. Der Ultimania-Guide bestätigt in dieser Hinsicht eine verbreitete Fantheorie. Es lohnt sich, die Augen offenzuhalten.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix