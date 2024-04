Final Fantasy VII Rebirth: Patch behebt heimlich missverständliche Option nach dem Game Over

Das neueste Update für Final Fantasy VII Rebirth nimmt einige Baustellen in Angriff. Allem voran widmet sich der frische Patch dem bekannten Problem, nach dem es einigen SpielerInnen nicht möglich war eine bestimmte Quest abzuschließen. Das wiederum führte dazu, dass auch der Weg zu begehrten Platin-Trophäe versperrt blieb. Die weiteren Patch-Notes lest ihr im Detail hier nach.

Eine wichtige Änderung findet allerdings nicht Erwähnung in den Patch-Notes. Dabei geht es um eine Änderung in Bezug auf einen Bildschirm mit Wiederholungsoptionen, der SpielerInnen eingeblendet wird, wenn sie im Zuge eines Bosskampfes den Kürzeren ziehen.

Besagte Bossbegegnungen können bekanntlich gern mal in diverse Phasen ausufern und zum Teil recht herausfordernd sein. Damit der Bildschirmtod nicht in Frust mündet, bietet das Spiel mehrere Optionen an, um wieder in den Kampf einzusteigen. SpielerInnen haben etwa die Möglichkeit, das gesamte Gefecht von vorn zu beginnen oder aber die aktuelle Kampfphase neu zu starten.

Blöd nur, dass sich die entsprechenden Optionen in der englischsprachigen Version das Potenzial für satte Missverständnisse barg. Die Optionen lauteten nämlich „Retry from Before Current Battle“ und „Retry from This Battle“. Erstere Option ließ SpielerInnen die aktuelle Phase erneut in Angriff nehmen, während letztere dafür sorgte, dass das gesamte Geplänkel von Neuem startete. Das Ergebnis: SpielerInnen wählten regelmäßig die falsche Option und ärgerten sich darüber, den gesamten Bosskampf erneut angehen zu müssen. Auch Journalist Patrick Klepek tappte in die „Falle“ und machte seinen Unmut via Twitter laut.

Der Patch auf Version 1.030 ändert erstere Option nun von „Retry from Before Current Battle“ zu „Retry from Current Phase“ und dürfte so Missverständnissen vorbeugen.

