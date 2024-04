Final Fantasy VII Rebirth: Neue Infos bringen Licht ins Dunkel um mysteriösen, neuen Charakter

Audrey Lamsam von Aitai Japan zeigt sich gerade wieder emsig in den sozialen Medien, wo sie diverse Auszüge aus dem kürzlich veröffentlichten Ultimania-Buch von Final Fantasy VII Rebirth für interessierte Fans übersetzt.

In einem spannenden Abschnitt geht sie auch auf den mysteriösen Glenn Lodbrok ein, der auch im zweiten Teil der Remake-Trilogie eine Rolle spielt. In „Ever Crisis“ nimmt er sogar eine Hauptrolle ein – erschaffen wurde er aber vorrangig für „Rebirth“, wie im Ultimania erklärt wird. Auch seine Verbindung zu Sarruf wird im Buch thematisiert.

In Audreys Übersetzung heißt es, dass Creative Director Tetsuya Nomura erklärt, Glenn sei zuerst für Final Fantasy VII Rebirth geschaffen worden und erst dann zu einem der drei Hauptcharaktere von Final Fantasy VII Ever Crisis – The First Soldier erkoren worden.

Habt ihr „Rebirth“ gespielt, erinnert ihr euch vielleicht an die Rückblende zwischen Glenn und Rufus, die stattfand, als die beiden sich zum ersten Mal im Spiel trafen. Audrey bemerkt, dass im Ultimania erwähnt wurde, dass das Diskussionsthema zwischen den beiden, Wutai, auch im Buch auftaucht. Beide Charaktere haben eine starke Verbindung zu der Region.

Zudem teilt Audrey die Information, dass Glenn zum Zeitpunkt von „Rebirth“ 38 Jahre alt ist, was bedeuten würde, dass er während der Ereignisse von „Ever Crisis“ etwa 23 Jahre alt war. Es heißt nämlich – und hier winkt ein kleiner Spoiler für SpielerInnen von „Ever Crisis“ –, er sei bei einer Mission vor 15 Jahren gescheitert und im Folgenden von Shinra desertiert. Besagtes Szenario ist aber noch nicht im Mobil- und PC-Spin-Off eingetreten. Wir dürfen uns also auf die Details in Zukunft freuen.

Übrigens dreht sich noch eine andere, beliebte Fan-Theorie um Glenn. Dazu lieferte ein anderes Buch, die Final Fantasy VII Rebirth World Preview, bereits Details, die diese Theorie füttern. Es geht um ein Verwandtschaftsverhältnis. Hier erfahrt ihr mehr zu dieser Theorie.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix