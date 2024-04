Final Fantasy VII Rebirth: Habt ihr diese subtile Anspielung auf das Original entdeckt?

Final Fantasy VII Rebirth ist reich an Hommagen an die Originalvorlage, sowohl an großen, lauten als auch an kleinen, subtilen. Einige von ihnen sind sogar so subtil, dass sie erst Wochen nach der Veröffentlichung entdeckt werden.

Twitter-User SG_ANGUS teilte nun, dass man beim ersten Kampf mit Elena und Rude in der Mythril-Höhle eine Anspielung auf das ursprüngliche Final Fantasy VII finden kann. Kurz nach Beginn des Kampfes wird Elena Cloud mit einer Technik namens „Elena Knuckle“ ins Visier nehmen – einem sehr langsamen und gezielten Angriff, bei dem sie einen Schlag lange vorbereitet.

Nutzt ihr diesen Moment, um am Rande der Klippe Platz zu nehmen, könnt ihr dem drohenden Angriff im letzten Moment ausreichen und so dafür sorgen, dass Elena nicht nur ihr Ziel verfehlt, sondern auch auf ulkige Art von der Klippe stürzt. Das schließt Elena dann auch für einige Momente aus dem Kampf. Die muss nämlich erstmal den langen Weg zurück in die Arena finden, wo sie – nachdem sie Luft holt – zurück in den Kampf startet.

Kenner des Originals fühlen sich hier vielleicht an eine Szene erinnert, in der Elena Cloud im Gasthaus zum Eiszapfen konfrontiert. In besagter Szene zeigt sich Elena zuversichtlich, dass sie Cloud mit einem Schlag besiegen kann. SpielerInnen belehren sie natürlich eines besseren und lassen Elena an Cloud vorbeisegeln und kopfüber schneebedeckten Hügel hinunterrollen.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix