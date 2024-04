Es tut sich was: Der Vorhang zu Pokémon-Legenden Z-A könnte schon bald fallen

Über alle möglichen Ankündigungen zum Pokémon Day 2024 haben Fans spekuliert. Remakes hier, neue Generation da. Bei Pokémon Presents enthüllte The Pokémon Company aber schließlich Pokémon-Legenden: Z-A für Nintendo Switch. Das hatten die wenigsten auf dem Plan.

Der erste Trailer ließ Fans aber mit vielen Fragezeichen zurück. So richtig deutlich haben die Pokémon-Macher nicht dargelegt, was Pokémon-Legenden: Z-A eigentlich für ein Spiel ist. Fest steht, die Mega-Entwicklungen werden eine Rolle spielen.

Und eine große Rolle spielt natürlich auch Illumina City, die Metropole im Herzen der Kalos-Region aus Pokémon X und Y. Jetzt könnten wir bald mehr erfahren, denn es gibt Aktivitäten rund um das Spiel im Handel. Amazon nimmt ab sofort Vorbestellungen für Pokémon-Legenden: Z-A* an.

Oft folgen solche Vorbestellerstarts strengen Marketing-Plänen, doch was genau The Pokémon Company vorhat, lässt sich schwer sagen. Wird man den Vorhang zu „Z-A“ bald fallen lassen und neue Details präsentieren? Leider soll Pokémon-Legenden: Z-A erst 2025 erscheinen. The Pokémon Company hat also noch allerhand Zeit.

Bis dahin verlieren sich Fans in Theorien. Eine davon besagt, wer die Starter-Pokémon von „Z-A“ sein könnten. Demnach soll es sich bei den nächsten Startern um Serpifeu, Flemmli und Plinfa handeln. Warum, das erklären wir euch hier.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak