Endlich auch auf PS5: Zenless Zone Zero von den Genshin-Macher geht in die nächste Beta

In Kürze eröffnet sich euch die nächste Gelegenheit, Zenless Zone Zero noch vor der Veröffentlichung zu zocken. Das neue Projekt von Genshin-Impact-Macher miHoYo geht in die nächste Closed-Beta-Phase. Dazu gibt es auch einen neuen Trailer.

Nachdem der „Amplifying Test“ beendet wurde, steht jetzt der „Technical Test“ an und erstmals dürfen auch PS5-Fans teilnehmen. Der Test ist sogar konkret auf diese Plattform ausgelegt. Die letzten Beta-Phasen widmeten sich PCs, iOS und Android.

Dass Zenless Zone Zero auch für PS5 erscheint, wurde vor einiger Zeit erst angekündigt. Die Anmeldung zum neuen Beta-Test ist über die offizielle Website möglich. Dafür habt ihr jetzt gut eine Woche Zeit, bis zum 17. April 2024. Wann der Beta-Test dann beginnt, wird man zeitnah ankündigen. Weitere Details gibt es in der Ankündigung.

Zenless Zone Zero spielt in einer post-apokalyptischen Großstadt und möchte eine „fesselnde Geschichte mit futuristischem Kunststil“ sowie „unverwechselbaren Charakteren“ und einem „Action-orientierten Kampfsystem“ bieten. Wir haben den Titel bei der Gamescom angespielt, lest hier unsere Eindrücke.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo