Eine folgenreiche Absage: Nintendo entscheidet sich gegen Teilnahme an der Gamescom 2024

Durchaus ein kleines Bömbchen, das da platzt: Nintendo ist bei der Gamescom 2024 nicht dabei. Vier Monate vor dem Startschuss in Köln hat Nintendo die Teilnahme an der Messe abgesagt. Das ist tatsächlich ungewöhnlich früh.

„Die Gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden. Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen anderer deutschlandweiter Events ausprobieren“, teilte eine Sprecherin von Nintendo of Europe GamesWirtschaft mit.

Das war zu erwarten, werden jetzt die meisten sagen. Die Switch-Nachfolgekonsole ist noch nicht angekündigt und das Spiele-Line-up für die Nintendo Switch spärlich. Was soll man schon groß zeigen, so der Tenor erster Reaktionen in den sozialen Medien.

Eine Einordnung zur Absage

Gleichwohl wäre die Gamescom natürlich auch für eine Präsentation der neuen Konsole infrage gekommen, zumindest theoretisch. Das ist nun wohl vom Tisch. Passt wiederum ganz gut zu den letzten Medienberichten, wonach die Nachfolge-Konsole erst 2025 erscheint und eben nicht mehr 2024.

Schon bei der Gamescom 2023 lag der Nintendo-Fokus auf dem verfügbaren Spiele-Katalog. Zelda: Tears of the Kingdom oder Pikmin 4 hießen die (bereits verfügbaren) Highlights, dazu wurden Spiele wie Prince of Persia von Ubisoft ausgestellt.

via GamesWirtschaft, Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay