Ein großer Schritt: Microsoft und Blizzard bringen dank NetEase wieder Games nach China

Blizzard Entertainment gab bekannt, dass seine Spiele diesen Sommer dank einer Erneuerung seiner Veröffentlichungsvereinbarung mit NetEase Games nach China zurückkehren werden.

Der Schritt stellt ein Auftauen eines Streits unter der vorherigen Leitung dar, ist Blizzard nun doch Teil von Microsoft Gaming, das Activision Blizzard im vergangenen Oktober für 68,7 Milliarden US-Dollar übernommen hat.

Blizzard und NetEase schütteln die Hände

Nach anhaltenden Gesprächen im vergangenen Jahr einigten sich sowohl das in Irvine, Kalifornien, ansässige Unternehmen Blizzard Entertainment als auch das in Hangzhou, China, ansässige Unternehmen NetEase schließlich darauf, SpielerInnen auf dem chinesischen Festland erneut zu unterstützen, und sagten, sie seien stolz darauf, ihr Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Spielerlebnisse erneut zu bekräftigen.

Die erneuerte Veröffentlichungsvereinbarung umfasst Spiele, zu denen chinesische SpielerInnen im Rahmen der vorherigen Vereinbarung Zugang hatten: World of Warcraft, Hearthstone und andere Titel in den Universen Warcraft, Overwatch, Diablo und StarCraft. Aufbauend auf mehr als 15 Jahren Zusammenarbeit in der Vergangenheit arbeiten Blizzard und NetEase fleißig an Relaunch-Plänen. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Wir bei Blizzard freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit NetEase wiederherzustellen und zusammenzuarbeiten – mit großer Wertschätzung für die Zusammenarbeit zwischen unseren Teams –, um Spielenden in China legendäre Spielerlebnisse zu bieten“, so Johanna Faries, Präsidentin von Blizzard Entertainment, in einer Erklärung.

Und weiter: „Wir sind außerordentlich dankbar für die Leidenschaft, die die chinesische Community im Laufe der Jahre für Blizzard-Spiele gezeigt hat, und wir konzentrieren uns darauf, den Spielenden unsere Universen mit Exzellenz und Hingabe zurückzugeben.“

NetEase-Titel auf Xbox

Unabhängig davon haben Microsoft Gaming und NetEase auch eine Vereinbarung getroffen, um die Einführung neuer NetEase-Titel auf Xbox-Konsolen und anderen Plattformen zu prüfen.

„Wir feiern unsere Zusammenarbeit und freuen uns, das nächste Kapitel aufzuschlagen, das auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert, um unseren Nutzern in dieser einzigartigen Community zu dienen, die wir gemeinsam aufgebaut haben“, sagt William Ding, CEO und Direktor von NetEase, in einer Erklärung. „Unser Engagement, ein noch aufregenderes und kreativeres Unterhaltungserlebnis zu bieten, bleibt unerschütterlich, und wir freuen uns, dass positive Synergien gefördert werden, um Kooperationen zu fördern und zu stärken, um die Freude am Spielen einer breiten Community zugänglich zu machen.“

„Blizzard und NetEase haben unglaubliche Arbeit geleistet, um unser Engagement für die Spieler zu erneuern – Blizzards Universen sind seit vielen Jahren Teil des Lebens der Spieler in der Region“, so Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, in einer Erklärung. „Die Rückgabe der legendären Spiele von Blizzard an Spieler in China und die Suche nach Möglichkeiten, mehr neue Titel auf Xbox zu bringen, zeigt unser Engagement, mehr Spiele mehr Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

via VentureBeat, Bildmaterial: Overwatch 2, Activision Blizzard