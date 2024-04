Eden Genesis: Kickstarter zum Sonic-Herausforderer appelliert an die Ehre von Sammlern

Aeternum Game Studios, die Entwickler von Aeterna Noctis, haben die Kickstarter-Kampagne zu Eden Genesis an den Start gebracht. Die Entwickler hatten schon zur Ankündigung der Kampagne vor einigen Tagen eingeräumt, dass es weniger darum gehe, das Spiel selbst zu finanzieren. Mit nur 30.000 Euro ist das „Finanzierungsziel“ auch nicht tauglich, um ein Videospiel mit den Ambitionen von Eden Genesis zu entwickeln.

Vielmehr suche man auf diese Weise die Unterstützung der Community, um Dinge zu realisieren, die sonst nicht möglich gewesen wären. Dazu zählen eine physische Edition mit Sammlerstücken aus dem Spiel, Ingame-Synchronisation oder eine Piano-Collection zum Spiel, eingespielt von einem weltbekannten Komponisten.

Dazu appelliert man an die Ehre der Sammler: „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Community mit ihren Beiträgen der Branche zeigt, dass das physische Format immer noch relevant ist“, heißt es kämpferisch. Bei verschiedenen physischen Ausführungen könnt ihr euren Willen jetzt unter Beweis stellen. Mit dem Geld helft ihr auch, Stretch-Goals zu erreichen und weitere Inhalte zu realisieren. Das erste Stretch-Goal ist ein Übungs- und Wiederholungsmodus für alle in Eden Genesis enthaltenen Levels.

Eden Genesis soll ein „frenetisches Plattformspiel“ werden und schickt sich an, in die Fußstapfen von Dustforce und „den besten Teilen von Sonic the Hedgehog“ zu treten. Die Veröffentlichung ist für PC-Steam, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch geplant. Seht unten einen aktuellen Trailer.

Die Kampagnen-Seite bei Kickstarter findet ihr hier. Bisher läuft alles nach Plan. Von den 30.000 Euro, die zunächst anvisiert sind, wurden bereits über 17.000 Euro zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eingespielt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Eden Genesis, Aeternum Game Studios