Dragon Saikyou Ou Zukan: Battle Colosseum lässt mythische Drachen gegeneinander antreten

Ein Spiel, in dem man Monster gegeneinander antreten lässt – geht immer. Dachte sich auch Nippon Columbia und kündigte jetzt Dragon Saikyou Ou Zukan: Battle Colosseum für Nintendo Switch an. Die „Battle Simulation“ soll bereits am 4. Juli 2024 in Japan erscheinen. Eine Lokalisierung ist noch nicht angekündigt.

Der besondere Twist des Spiels: ihr kämpft mit Drachen. „Wenn verschiedene Drachen aus der Mythologie und Folklore auf der ganzen Welt in einem Kampf gegeneinander antreten würden, welcher von ihnen würde als Sieger hervorgehen?“, fragt Nippon Columbia euch und sich selbst.

Im Drachenkampfturnier wird genau diese Frage beantwortet. Ihr beschwört und trainiert verschiedene Drachen und versucht, mit diesen das Turnier zu gewinnen. 24 einzigartige Drachen stehen zur Verfügung. Jeder davon hat einen mutierten Stamm, sodass es insgesamt 48 Drachen gibt.

Stärkt sie, lernt ihre Stärken und Schwächen kennen, trainiert ihre Fähigkeiten und Werte wie Ausdauer, Angriff, Verteidigung, Beweglichkeit, Treffergenauigkeit und Ausweichrate. Und dann ab in den Ring! Während des Kampfes wählt ihr die Angriffe aus und führt mit „Mana“ verschiedene Fähigkeiten aus. Es soll verschiedene Online- und Offline-Modi geben.

