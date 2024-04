Disney und SEGA arbeiten an einem gemeinsamen Spiel, behauptet Insider

Disney und SEGA arbeiten möglicherweise gemeinsam an einem neuen Spiel, das möglicherweise in naher Zukunft für Mobilgeräte veröffentlicht wird. Das könnte bedeuten, dass SEGA-Fans, die sich danach sehnen, einen Crossover von Sonic the Hedgehog mit Disney-Ikonen wie Micky Maus und Donald Duck zu sehen, endlich in Erfüllung gehen könnten.

Laut einem Tweet von Midori, einem vertrauenswürdigen Atlus- und SEGA-Insider, „arbeiten Disney und SEGA gemeinsam an einem brandneuen Titel, der im Jahr 2025 auf mobilen Plattformen veröffentlicht wird“. Zu besagtem Spiel wurden keine weiteren Details genannt.

Auf die Frage, warum SEGA jedoch darauf beharre, an mobilen Spielen zu arbeiten, antwortete Midori, dass es um „Nachhaltigkeit“ gehe. Anscheinend werden mobile Spiele – wie das, das angeblich in Zusammenarbeit mit Disney entsteht – entwickelt, „um zukünftige Partnerschaften mit wichtigen Marken aufzubauen“.

Ausgehend von allen von Midori bereitgestellten Informationen scheint es, dass SEGA mit seinen Franchises ein breiteres Publikum auf möglichst vielen Plattformen erreichen möchte. „“Das Ziel besteht darin, einen mobilen Titel und einen Konsolentitel zu haben, um SEGA-IPs außerhalb von Säulen-IPs wie Like a Dragon, Persona und Sonic zu erweitern“, behauptet Midori.

Mobile Spiele und Live-Service-Titel seien eine „wichtige Initiative“ für den Publisher. Gerüchten zufolge soll sogar die SEGA-Tochtergesellschaft Atlus in Zusammenarbeit mit Netflix eine Reihe mobiler Spiele in der Entwicklung haben, heißt es in den Aussagen von Midori. Worum es sich bei dem Disney-SEGA-Crossover konkret handelt, bleibt vorerst unklar.

via GameRant, Bildmaterial: SEGA