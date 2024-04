Disgaea 7 Complete erscheint im Sommer zunächst in Japan für Switch und PlayStation

Der japanische Publisher und Entwickler Nippon Ichi Software hat Disgaea 7 Complete angekündigt, die am 25. Juli für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch in Japan erscheinen soll.

In Japan trägt diese Edition den Titel „Disgaea 7: Koremade no Zenbu Iri Hajimemashita“ und enthält neben dem Hauptspiel „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ auch alle veröffentlichten DLC und Bonusinhalte. Das Hauptspiel hatten wir seinerzeit natürlich ausführlich getestet.

Ob Disgaea 7 Complete auch im Westen erscheinen wird, ist derzeit noch offen. Die jüngere Seriengeschichte lässt sicherlich darauf hoffen.

Weitere Zusatzinhalte verzücken Fans

Neben den bereits genannten Zusatzinhalten soll Disgaea 7 Complete auch das zusätzliche Story-Szenario „The „World Savers Squad“, den neuen Charakter „Asagi“ und neue Gameplay-Elemente, wie beispielsweise den neuen „Hell-Modus“ enthalten.

Die neuen Gameplay-Elemente werden außerdem für KäuferInnen des Hauptspiels kostenlos zum Download erhältlich sein. Der zusätzliche Story-Abschnitt und der neue Charakter Asagi werden als kostenpflichter DLC zum Preis von 500 Yen (umgerechnet ca. 3 Euro) zum Download angeboten.

Der Launchtrailer zum Hauptspiel

