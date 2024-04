Dieses sieben Jahre alte Videospiel steht an der Spitze der aktuellen japanischen Verkaufscharts

Heute vor sieben Jahren, am 28. April 2017, erschien Mario Kart 8 Deluxe weltweit für Nintendo Switch. Heute, am 28. April 2024, berichten wir von den japanischen Verkaufscharts der Woche vom 15. bis zum 21. April 2024 und davon, dass dieses sieben Jahre alte Spiel an der Spitze der Charts steht.

Und das ohne neuen Anime, aktuellen Kinofilm oder andere äußere Umstände. Mario Kart 8 Deluxe ist schlicht eines der meistverkauften Spiele der Videospielgeschichte und wer sich eine Switch kauft, die günstigerweise auch eine der meistverkauften Konsolen der Videospielgeschichte ist, dann kaufen die meisten auch Mario Kart.

11.585 verkaufte Einheiten genügen in dieser Woche mangels starker Neueinsteiger für die Spitze in Japan. Bester Neueinsteiger ist ARK: Survival Ascended für PS5, das in Japan von Spike Chunsoft veröffentlicht wurde.

Eigentlich handelt es sich bei Mario Kart 8 Deluxe schon um ein „Remaster“, wenn man so will. Ursprünglich erschien Mario Kart 8 nämlich schon im Mai 2014 für eine Konsole namens Wii U. Die „Deluxe“-Edition für Nintendo Switch bot einige Überarbeitungen und Verbesserungen, nach Jahren gab es bekanntlich noch mehrere DLC mit 48 neuen Strecken.

Die Software-Charts:

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11.585 (5.804.495) [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 8.012 (143.180) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 7.470 (1.829.996) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7.078 (7.747.713) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 6.131 (1.320.273) [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) – 5.651 (109.501) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.523 (3.502.392) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 5.477 (4.282.105) [PS5] ARK: Survival Ascended (Spike Chunsoft, 04/18/24) – 4.127 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3.791 (5.489.590) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 3.708 (1.037.252) [PS5] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix, 02/29/24) – 3.563 (320.972) [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 3.450 (41.829) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3.337 (1.430.096) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 3.090 (2.278.247) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 3,068 (5.331.480) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3.020 (3.547.423) [NSW] Mario vs. Donkey Kong (Nintendo, 02/16/24) – 2.936 (149.724) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 2.507 (1.202.400) [NSW] Dokyusei: Bangin’ Summer (DGREMAKE, 04/18/24) – 2.432 (New) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2.245 (1.272.734) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2.010 (155.169) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/17/17) – 1.888 (2.473.036) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1.619 (2.287.975) [NSW] Unicorn Overlord (ATLUS, 03/08/24) – 1.515 (73.166) [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1.480 (1.975.099) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 1.395 (1.106.274) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur + DLC (TPC, 11/03/23) – 1.387 (128.387) [NSW] The Game of Life for Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 1.350 (203.079) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 1.322 (314.447)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 50.602 (7.123.104) PlayStation 5 – 16.149 (4.765.875) Switch Lite – 7.531 (5.817.598) Switch – 6.148 (19.775.191) PS5 Digital – 5.148 (760.902) Xbox Series X – 2.149 (268.139) Xbox Series S – 640 (308.499) PlayStation 4 – 92 (7.925.579)

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo