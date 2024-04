Die Xenosaga Piano Collection könnt ihr euch jetzt noch drei Tage bei Kickstarter sichern

Das französische Label Wayo Records hat sich auf die Fahne geschrieben, vor allem japanische Musik zu vertreiben und zu produzieren. Jetzt möchte man eine Lücke füllen und die Xenosaga Piano Collection veröffentlichen.

Das Album basiert auf der Musik des legendären JRPGs Xenosaga Episode I und kann noch drei Tage bei Kickstarter unterstützt werden. Das Finanzierungsziel von 30.000 Euro ist mit jetzt fast 100.000 Euro längst überschritten. Der Durst nach Xenosaga ist offensichtlich groß.

Across the Kosmos ~ Xenosaga Piano Collection, so der Titel des Albums, ist eine Sammlung von Arrangements einiger bekannter japanischer Künstler und von Bandai Namco und Septima Ley Co. Ltd. offiziell lizenziert.

Mit den Arrangeuren Hiroyuki Nakayama, Mariam Abounnasr, Akio Noguchi sowie Performer Benyamin Nuss, Designer Kiyoshi Arai und Komponist Yasunori Mitsuda bringt Wayo Records einige talentierte Menschen für die Xenosaga Piano Collection zusammen und das ist natürlich nicht ganz günstig.

Aufgenommen wird in Köln, die Kickstarter-Kampagne bietet als Belohnung für eure Unterstützung verschiedene Stufen mit physischen CD- und Vinyl-Veröffentlichungen. Die Auslieferung ist für das dritte Quartal 2024 geplant. Mit dem Knacken des 100.000-Euro-Stretch-Goals wird es zudem ein Konzert in Frankreich geben.

Solltet ihr das Geld für die Kickstarter-Unterstützung noch nicht übrig haben, muss euch nicht Bange sein. Die Chrono Cross Piano Collection wurde 2020 auf ähnliche Weise realisiert und ist jetzt noch im Wayo Records Online-Store verfügbar. Eine Garantie dafür gibt es freilich nicht.

Der Trailer zur Kampagne:

Bildmaterial: Wayo Records