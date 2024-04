Die Visual-Novel GINKA von Frontwing erscheint im September für Nintendo Switch

Die im Oktober in Japan für PC-Steam veröffentlichte Visual-Novel GINKA wird am 19. September 2024 auch für Nintendo Switch erscheinen. Diese Konsolenversion des Spiels war unlängst von Publisher Bushiroad Games und Entwickler Frontwing angekündigt worden.

Die Geschichte stammt aus der Feder von Asuta Konno. Für das Charakterdesign ist Yusano zuständig. Die beiden haben bereits an der Visual Novel ATRI: My Dear Moments gearbeitet.

In Japan wird es standesgemäß eine Handelsversion und eine Limited Edition geben. Ob GINKA auch in den westlichen Nintendo-Stores verfügbar sein wird, ist unklar. Die Ankündigung des Veröffentlichungstermins galt nur Japan, allerdings bietet schon die Steam-Version auch englische Texte.

Vor fünf Jahren verschwand die Jugendfreundin von Aoba Ryusei, Shinomiya Ginka, in der Nacht des Sommerfestes spurlos. Die abergläubischen Inselbewohner hielten dies für einen Akt Gottes und sagten, sie sei „von einem Geist weggetragen“ worden.

Inzwischen ist Ryusei an der Highschool und beschließt, die Insel in den Sommerferien zu besuchen. Er will es wissen: Ist Ginka jemals zurückgekommen? Seine Hoffnungen werden zunichtegemacht, als er erfährt, dass Ginka nach jener Nacht nie wieder gesehen wurde.

Niedergeschlagen bereitet er sich auf die Abreise vor, doch dann trifft er ein junges Mädchen, das genauso aussieht wie seine vermisste Jugendfreundin Ginka. Sie kennt seinen Namen, aber ihren eigenen nicht. Alles, was sie weiß, ist, dass sie Ryusei liebt. Was ist hier passiert?

via Gematsu, Bildmaterial: GINKA, Frontwing