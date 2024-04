Die Macher von Stellar Blade rekrutieren schon für das nächste Next-Gen-Projekt

Der in Seoul, Südkorea beheimatete Entwickler Shift Up hat zuletzt viele Schlagzeilen gemacht. Nach jahrelanger Arbeit ist Stellar Blade fertiggestellt. Das Spiel hatte einst als Project EVE seinen Anfang genommen und von Beginn an viele Fans neugierig gemacht. Die können sich jetzt an einer Demo probieren, bevor Stellar Blade* am 26. April 2024 erscheint.

Bei Shift Up gönnt man sich aber keine Ruhe. Das Studio, das auch für den Mobile-Hit Goddess of Victory: NIKKE verantwortlich ist, sucht bereits neue Mitarbeitende für ein „cross-platform next-gen project“. Das geht aus einer neuen „new project“-Seite auf der Recruitment-Website des Studios hervor.

Demnach sucht man Besetzungen für verschiedene Posten wie Technical Artist, Monster Concept Artist, Animator oder Scenario-Writer für das noch unangekündigte Spiel. Aus dem Joblisting geht außerdem hervor, dass es sich um ein „AAA-Projekt“ handelt, konkret ein „Science-Fiction Action-RPG“. Das bereits besprochene „cross-platform“ bezieht sich auf Konsole, PCs und Mobilgeräte. Das Spiel entsteht in der Unreal Engine und der Fokus soll wohl auf Monstern liegen.

Shift Up hat sich schon jetzt, noch lange vor den ersten finalen Reviews zu Stellar Blade, einige Meriten bei Fans erworben, die jetzt gespannt in Richtung des neuen Projekts schauen dürfen. Stellar Blade erscheint Konsolen-exklusiv für PlayStation 5.

via Gematsu, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony, Shift Up