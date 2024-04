Die Macher von Life is Strange zeigen ihr neues Spiel und es geht zurück zu den Wurzeln

Bis heute sind Don’t Nod „die Life-is-Strange-Macher“ und das bleiben sie wohl auch für immer, aber diese Beschreibung fällt inzwischen natürlich zu kurz aus. Seitdem gingen unter anderem Jusant, Tell Me Why und Harmony auf das Konto von Don’t Nod, im Februar erschien Banishers.

Das Portfolio der französischen Entwickler hat sich also ordentlich erweitert, mit Lost Records: Bloom & Rage geht es aber wieder zurück zu den Wurzeln, wenn man so will: Der Schwerpunkt liegt auf der Narrative.

Bei ID@Xbox hatten Xbox und Don’t Nod neue Einblicke zu dem Spiel parat, das man im Dezember 2023 erst bei The Game Awards angekündigt hatte. Anders als die meisten Spiele bei ID@Xbox erscheint Lost Records neben Xbox und PCs aber auch für PS5.

Lost Records ist das erste Spiel im „neuen Lost-Records-Universum“ und „erzählt die Geschichte der vier Freundinnen Swann, Noa, Autumn und Kat. Nachdem sie sich 27 Jahre lang nicht gesehen haben, werden sie wiedervereint und müssen sich den Ereignissen des Sommers 1995 stellen, über die sie eigentlich nie mehr reden wollten.“

Bildmaterial: Lost Records: Bloom & Rage, Don’t Nod