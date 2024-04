Die Kunst-Sammlung wächst: Malenias Arm aus Elden Ring ist auf 3.500 Stück limitiert

Warum nicht? Bandai Namco veröffentlicht eine lebensgroße Replik von Malenias Arm, limitiert auf 3.500 Stück. Wenn ihr verrückt genug seid und 449,99 Euro übrig habt, könnt ihr sie jetzt im Bandai Namco Store vorbestellen.

Vielleicht könnt ihr damit die Wartezeit auf den DLC „Shadow of the Erdtree“, der am 21. Juni 2024 veröffentlicht wird. Damals bot Bandai Namco übrigens schon eine Nachbildung vom Helm an, der von Messmer dem Pfähler getragen wird. Limitiert auf 9.999 Stück.

Da kann man sich also eine feine Kunst-Sammlung zu Elden Ring anlegen, wie ihr seht. Noch ein bisschen was zu Malenias Arm: „Die Replik in Goldton ist maßstabsgetreu, mit beweglichem Handgelenk und verfügt über zwei Präsentationsoptionen – Metallständer und Wandbefestigung.“

Das Sammlerstück ist 95 cm lang. Die aus Polyresin hergestellte Skulptur soll im Dezember 2024 ausgeliefert werden. Ein Trailer stellt euch das feine Stück im Detail vor.

Der Trailer zum Arm:

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware