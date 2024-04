Die ganze Affenbande brüllt: Neuer Trailer zu Super Monkey Ball stellt Spielmodi vor

Mit einem neuen Trailer stellt Sega die Mehrspieler-Möglichkeiten von Super Monkey Ball Banana Rumble vor. Macht euch bereit für einen Haufen Affen-Unfug im lokalen und Online-Modus, wenn Banana Rumble am 25. Juni 2024 auf Nintendo Switch erscheint, so die Botschaft. Bis zu 16 SpielerInnen können ihrem inneren Affen freien Lauf lassen.

In den Mehrspieler-Modi geht es mit bis zu zwei SpielerInnen lokal oder bis zu 16 Fans online gegeneinander, dabei können in allen Umgebungen auch bis zu 15 Bots aktiviert werden. Das „Rennen“ ist ein klassisches Wettrennen, wer zuerst ins Ziel kommt, der hat, nun ja, gewonnen. Bei der „Bananenjagd“ geht es darum, die meisten Bananen einzusammeln.

In „Ka-Bumm!“ reicht ihr eine Bombe an Gegner weiter und rollt so weit weg wie möglich. Am Ende der Runde gibt es eine Belohnung, wenn ihr nicht im Besitz der Bombe seid. Wer nach fünf Runden die meisten Punkte hat, gewinnt. In „Robo-Schmetterer“ treten zwei Teams gegeneinander an und zerschlagen riesige Roboter und auch „Torfieber“ ist ein teambasierter Modus, in dem ihr durch Tore rollt, um Punkte zu sammeln.

In allen Modi warten Objektkisten auf euch, in denen ihr Bananenschalen, Schläger, Raketen und andere Power-Ups findet. Darüber hinaus wird es neben diesen kompetitiven Modi auch möglich sein, den „Abenteuer-Modus“ von Banana Rumble gemeinsam mit bis zu vier SpielerInnen online oder lokale zu spielen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Super Monkey Ball: Banana Rumble, SEGA