Die Dating-Sim Bunny Garden zeigt sich mit einem ersten Trailer

Entwickler qureate hat einen ersten Trailer zur Dating-Sim Bunny Garden veröffentlicht. Das Spiel soll schon am 18. April für Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Möglicherweise nicht in jedem Land: Aus Deutschland ist die Steam-Seite nicht erreichbar. Eine deutsche Nintendo-Seite gibt es noch nicht. Die US-Website von Nintendo ist weiter.

Bunny Garden spielt im gleichnamigen Etablissement, in dem ihr mit dem liebenswerten Personal trinken und Beziehungen aufbauen könnt. Ihr sollt den Alltagsstress vergessen dürfen und eure Entscheidungen sollen Einfluss auf die Geschichte haben.

Diese Geschichte handelt von Haito Kanda, der nach einem folgenreichen Fehler von seinem Job gekündigt wurde und in einer Kneipe in seiner Verzweiflung im Alkohol versinkt. Er wird von einer Frau angesprochen und folgt ihr in den Bunny Garden.

Ihr geht den Frauen Getränke aus und steigert so die Beziehung. Wenn ihr euch Gesprächsinhalte merkt, die später erneut thematisiert werden, dann wird das auch mit einer Steigerung der Beziehung belohnt. „Lustige Spiele“ sollen für Ablenkung sorgen. Der Bunny Garden ist nur am Wochenende geöffnet, unter der Woche arbeitet ihr bei einem Freund, um Geld zu verdienen. Das gebt ihr im Bunny Garden aus oder vermehrt es möglichst im Glücksspiel.

Ob Bunny Garden wirklich für Nintendo Switch erscheint, bleibt abzuwarten. Es wäre nicht das erste Mal, dass qureate eine geplante Switch-Veröffentlichung absagen muss. Eines der letzten qureate-Spiele war selbst in Japan so kontrovers, dass es umbenannt wurde. Qureate-Spiele werden oft für die sexualisierte Darstellung der Frauen kritisiert.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Bunny Garden, qureate