Deutsche Verkaufscharts: Prinzessin Peach ist nicht aus dem Rampenlicht zu vertreiben

Prinzessin Peach zum Dritten! Das ist das Motto der aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment. Peach muss es inzwischen ziemlich warm geworden sein. Bei steigenden Außentemperaturen kommt sie aus dem Rampenlicht gar nicht mehr heraus.

Das dritte Mal in Folge seit der Veröffentlichung ist Princess Peach: Showtime nicht nur der Spitzenreiter der Switch-Rankings, sondern auch das erfolgreichste Videospiel über alle Plattformen hinweg. In der letzten Woche gab es allerdings auch keine großen Herausforderer.

In den Switch-Charts landet Peach vor Super Mario Bros. Wonder und Mario Kart 8 Deluxe. Auch Dragon’s Dogma 2 kann die Massen weiterhin begeistern. Das Fantasy-RPG verteidigt die PS5-Krone und holt sich den Xbox-Series-Thron zurück.

So richtig spannend wird es in den Verkaufscharts erst Ende April wieder. In der letzten Aprilwoche erscheinen unter anderem SAND LAND, Stellar Blade, SaGa Emerald Beyond, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes und Demon Slayer: Sweep the Board.

Bildmaterial: Princess Peach: Showtime!, Nintendo