Deutsche Verkaufscharts: Prinzess Peach bleibt das fünfte Mal in Folge ungeschlagen

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts ist in der letzten Handelsverkaufswoche nicht viel passiert. Und so kommt es, dass Princess Peach: Showtime weiterhin ungeschlagen und das fünfte Mal in Folge die Switch-Hitliste dominiert. Dahinter rangieren Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft.

In der PS5-Rangliste schnappt sich abermals Spider-Man 2 vor Helldivers 2 und Rise of the Ronin die Goldmedaille. Schwung in die deutschen Charts dürfte in dieser Woche gekommen sein: Sand Land, Stellar Blade, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes und weitere Games sind erschienen. Die Auswertung dazu erreicht uns Ende nächster Woche.

Bildmaterial: Princess Peach: Showtime!, Nintendo