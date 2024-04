Deutsche Verkaufscharts: Princess Peach Showtime bleibt das erfolgreichste Videospiel

Peach-Fans haben gleich ein Déjà-vu zur Vorwoche. Princess Peach: Showtime ist zum vierten Mal in Folge an der Spitze der Switch-Charts gelandet und außerdem erneut das erfolgreichste Videospiel im deutschen Handel über alle Plattformen hinweg. Genauso hieß es auch schon vor sieben Tagen.

Als stärksten – und zugleich einzigen – Neueinsteiger weiß GfK Entertainment von der Deluxe Edition des Survival-Abenteuers Pacific Drive zu berichten: Rang 7 der PS5-Hitliste. Dort erobert Spider-Man 2 in einer „insgesamt schwachen Verkaufswoche“ den Thron von Dragon’s Dogma 2 (runter auf Rang 5) zurück. Helldivers 2 wird Zweitplatzierter.

Auch in den Xbox-Series-Charts gibt Dragon’s Dogma 2 das Zepter ab, und zwar an WWE 2K24. In den Switch-Rankings landet Super Mario Bros. Wonder noch einmal hinter Princess Peach: Showtime.

Bildmaterial: Princess Peach: Showtime!, Nintendo