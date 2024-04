Detektiv Conan und das Geheimnis der neuen McDonald’s Burger in Japan

Derzeit ist McDonald’s oft in den Videospielnews, was daran liegt, dass es immer wieder Kollaborationen mit entsprechenden Marken gibt. Gerade erst hat Capcom versucht, auch seine Resident-Evil-Sammelfiguren im japanischen Happy Meal zu platzieren. Das hat noch nicht geklappt und hat wohl auch wenig Aussicht auf Erfolg.

Kindgerechten Marken wie Detective Conan ergeht es da besser. Im Rahmen einer Zusammenarbeit versuchen derzeit verschiedene Conan-Charaktere in Japan das Geheimnis um ein neues Burgermenü zu lüften.

In dieser Woche wurden mit „Chicken Tatsuta“ und „Cheese Chicken Tatsuta“ zwei zeitlich verfügbare, neue Bürger eingeführt. In einem Werbespot, den McDonald’s bei Twitter geteilt hat, nehmen Conan Edogawa, Ai Haibara und Co. diese Burger genauer unter die Lupe. In einem zweiten Werbespot, ebenfalls verfügbar bei Twitter, taucht dann Kaito Kid auf und verkündet, die Burger stehlen zu wollen.

Die Originalvideos sind auf dem offiziellen McDonald’s-Account bei Twitter verfügbar. Unten findet ihr Youtube-Uploads der Videos. Und die Moral von der Geschicht? Conan wirbt für McDonald’s, Resident Evil nicht.

Die Youtube-Versionen:

via anime2you, Bildmaterial: McDonald’s