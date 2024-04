Das war … Kalenderwoche 17/2024

Eine mögliche Neuauflage von Final Fantasy VII: Before Crisis, der japanische Konsolenmarkt und die turbulente Veröffentlichung von Stellar Blade sorgten für eine lebhafte Woche. Auch mit Neuankündigungen und Veröffentlichungen wurden wir gut versorgt. Zum Schluss haben wir dann noch drei neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das Mobile-Projekt Final Fantasy VII: Before Crisis blieb einst in Japan und das hat sich bis heute nicht geändert. Nun scheint der Moment dafür natürlich günstig und es bietet sich auch eine Chance. Ob das wohl klappt?

Eine Umfrage zum japanischen Videospielmarkt hat für Wirbel gesorgt. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielen PlayStation und Xbox nämlich nahezu keine Rolle. Nach Mobilgeräten folgen Nintendo Switch und PCs.

Die Veröffentlichung von Stellar Blade (PS5) sorgte für einige Nebengeräusche. So gab eine unbeabsichtigt rassistische Grafik zu reden. In Japan gab es hingegen eine Diskussion zur Alterseinstufung. Die Entwickler hielten mit einer größeren PR-Kampagne dagegen, mit Blicken hinter die Kulissen und einer Pop-Kollaboration.

Auch neben Sonys Action-Spektakel war die Woche reich an Neuveröffentlichungen. Dazu gehört SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) von Bandai Namco, mit SaGa Emerald Beyond (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil) hielt Square Enix dagegen. Es gibt aber auch Nachschub von Level-5 mit Megaton Musashi W: Wired (PS4, PS5, Switch, PC) und dem passenden Anime. Ebenfalls um Kunden buhlt SEGA mit Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! (Switch).

Wenn viele Spiele erscheinen, müssen natürlich auch wieder neue enthüllt werden. Mit That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Chronicles (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) kommt die bekannte Geschichte auf PCs und Konsolen. Nach einem Teaser hat Compile Heart das durchaus blutige Death end re;Quest Code Z (PS4, PS5, Switch) enthüllt. Mit der Inti Creates Gold Archive Collection (Switch) kommen drei Spiele in einem Bundle. Das Adventure Zombie Police: Christmas Dancing with Police Zombies (PC) macht sofort mit dem Titel neugierig. In Collector’s Cove (PC) könnt ihr bald Landwirtschaft auf einem Boot betreiben.

Einen großen Auftritt hatte in dieser Woche Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Neben einem Trailer gab es auch das Datum und eine Sammleredition. Erstes Material sahen wir zum kuriosen Neptunia VS Titan Dogoo (PS4, PS5, Switch). Von Nintendo gab es den traditionellen Übersichtstrailer zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Switch). Gleich mehrere Videos anschauen könnt ihr euch zu Hunter x Hunter: Nen x Impact (PS5, Switch, PC) (Link 1, Link 2). Einen weiteren Trailer gab es zum Dark-Action-RPG REYNATIS (PS4, PS5, Switch, PC). Einen gemütlichen Ansatz im Universum von Der Herr der Ringe verfolgt die Simulation Tales of the Shire (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Die Mehrspieler-Möglichkeiten von Super Monkey Ball: Banana Rumble (Switch) sahen wir ebenfalls.

Zunächst für PCs im Mai erscheint Baladins (PS4, PS5, Switch, PC). In Ostdeutschland spielt der Psychothriller KARMA: The Dark World (PS5, Xbox Series, PC) und in Gori: Cuddly Carnage (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) fährt ihr als Katze die Krallen aus. Voll auf die Retro-Karte setzt Sol: The Gun-Dog (PS4, PS5, Switch, PC). Mit der Graphic-Novel Songs of Travel (Mobil) könnt ihr Anfang Mai der Geschichte von fünf Migranten folgen. Zum Gothic Remake (PS5, Xbox Series, PC) stellte man eine hübsche Collector’s Edition vor und das Remake zu Riven (PC) zeigte sich mit erstem Gameplay.

Mit Ninja Slayer: Neosaitama in Flames (PC) erhält der Comic eine Videospielumsetzung. Ziemlich abgedreht kommt Mullet MadJack (PC) daher und Sclash ist für Konsolen unterwegs. Zwei neue Spiele sind seit wenigen Tagen bei Nintendo Switch Online verfügbar. Mit einem weiteren Sammlerstück aus Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr erneut viel Geld ausgeben. Für alle Pokémon-Fans gibt es mit Monpoké eine ähnliche Option. Nur eine Fan-Studie ist hingegen der neue Ableger von Banjo-Kazooie.

Zum Schluss gibt es noch die drei neuen Reviews von JPGAMES. Mit SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) gibt es das Werk von Akira Toriyama nun als Videospiel. Das Artdesign ist entsprechend fantastisch, es gibt jedoch einige Kritikpunkte. Wer auf der Suche nach einem ordentlichen und unkomplizierten Action-Kracher ist, dem ist Stellar Blade (PS5) (zum Testbericht) zu empfehlen. Hier bringt der ungewöhnliche K-Pop-Soundtrack frischen Wind. Angesehen haben wir uns abschließend auch den DLC Final Fantasy XVI: The Rising Tide (PS5) (zum Testbericht).