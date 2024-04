Das war … Kalenderwoche 16/2024

Aktuelles zur Gegenwart und Zukunft von Final Fantasy, der Lebenszyklus der PlayStation 5, die Lokalisierung bei Capcom und das nächste Baldur’s Gate sorgten für viel Diskussionsstoff. Zudem hielt Nintendo eine neue Indie World ab. Ganz zum Schluss findet ihr noch ein ofenfrisches Review sowie ein tolles Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie gut hat sich eigentlich Final Fantasy VII Rebirth (PS5) verkauft? Offizielle Zahlen gibt es noch keine, aber es sieht wohl nicht so gut aus. Des Weiteren könnte der Abschluss der Remake-Trilogie bereits früher erscheinen, als man denken könnte. Zu Final Fantasy XVI (PS5) ist der DLC „The Rising Tide“ inzwischen erhältlich und mit dem Projekt hat man offenbar die Spielerbasis verjüngen können.

Im vierten Jahr befindet sich derzeit Sonys PlayStation 5. Sony sieht die Konsole bereits im letzten Abschnitt des Lebenszyklus. Da stellt sich die Frage, ob man bald mit der gerüchteweise anstehenden Pro-Konsole nachlegen will.

Capcom hat ein wenig von der Arbeit des Lokalisierungsteams berichtet. Auf Social Media lief die Diskussion zu diesem Thema jedoch schnell völlig aus dem Ruder. Was ist Übersetzung, was ist Anpassung?

Es wird eine Fortsetzung von Baldur’s Gate geben. Das überrascht natürlich nicht nach dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 (PS5, Xbox Series, PC). Allerdings liegt die Entwicklung nicht mehr bei Larian Studios.



Diese Woche fand eine neue Ausstrahlung von Nintendos Indie World statt. Zu den Highlights zählten dabei Yars Rising (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) von WayForward und Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Switch) von Super Evil Megacorp. Alles Weitere lest ihr in unserer Zusammenfassung zur Indie World.

Noch in diesem Jahr soll das neu enthüllte Kingdom Come: Deliverance II (PS5, Xbox Series, PC) erscheinen. Falls Sushi eure Welt ist, solltet ihr Rolling Hills (Xbox One, PC) im Auge behalten. Otome-Fans im Westen dürfen sich auf 9 R.I.P. (Switch) freuen, dies dank Idea Factory.

Noch im April erscheint Stellar Blade (PS5), die japanische Sprachausgabe gibt es jedoch nur für Japan. Endlich fix ist, dass One Piece Odyssey auch noch für Nintendo Switch erscheint. Es gibt sogar neue Inhalte. Anfang Mai geht es auf Tauchgang mit Endless Ocean Luminous (Switch), Nintendo fischte für uns den Übersichtstrailer. Mit der Potionomics: Masterwork Edition (PS5, Switch, Xbox Series) braut ihr im Herbst auch Konsolen-Tränke. Aus dem Early Access kommt im Mai Fabledom (PS5, Switch, Xbox Series, PC) und nächste Woche könnt ihr euch auch ins Horrific Xanatorium (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) wagen. Mit passender musikalischer Untermalung zeigte sich SAND LAND (PS5, PS5, Xbox Series, PC).

Ziemlich verrückt zu werden scheint Athenian Rhapsody (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil). In wenigen Tagen erhält die Farming-Sim Before the Green Moon eine Switch-Umsetzung. Mit Spannung darf Solo Leveling: ARISE (PC, Mobil) erwartet werden, am 8. Mai soll der Startschuss erfolgen. Die Entwickler von Cozy Caravan (PC) haben ihr Projekt ganz gemütlich mit Gameplay vorgestellt. Auf japanische Mythologie konzentriert sich das Roguelite Yasha: Legends of the Demon Blade (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Die Moonlighter-Macher zeigten einen neuen Trailer zu Cataclismo (PC), bei Kickstarter sucht Moon Samurai (PS4, PS5, Switch, Xbox One, PC) eure Unterstützung und Final Fantasy XIV: Dawntrail (PS4, PS5, Xbox Series, PC) erhielt einen neuen Benchmark-Trailer.

In einer aktuellen Kampagne lässt Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) die Highwind hochleben. Auch der Mobil-Dauerbrenner Pokémon GO (Mobil) lockt derzeit und zwar mit neuen Funktionen. Auch Sonic Dream Team (Mobil) erhält neue Inhalte. Den kommenden Charakter für Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) seht ihr in einem Kurz-Anime. Die Serienadaption von Fallout kommt beim Schöpfer der Marke gut an, der Erfolg gibt der Serie ebenfalls recht. Der Freizeitpark Super Nintendo World erhält die Donkey-Kong-Welt etwas später, dafür gibt es dazu neue Einblicke. In Japan gibt es außerdem eine Kollaboration von McDonald’s und Detektiv Conan.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hat sich den Suikoden-Nachfolger und Kickstarter-Erfolg Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) vorgenommen. Die Wünsche der Fans dürften damit erfüllt werden. Die wundervoll vielfältigen, charmanten Charaktere und die spielerische Abwechslung machen die Charaktersuche zu einem Hochgenuss und auch audiovisuell überzeugt es.

In einem aktuellen Gewinnspiel könnt ihr einen äußerst attraktiven Preis gewinnen: Zusammen mit Nintendo verlosen wir eine Nintendo Switch, Mario vs. Donkey Kong und Merchandise. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!