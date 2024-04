Das war … Kalenderwoche 15/2024

Die Erhaltung von Videospielen, eine neue Anime-Offensive und ein Gerücht zu Animal Crossing gaben in den letzten Tagen Diskussionsbedarf. Danach gibt es zudem einige spannende Neuankündigungen sowie die interessantesten Trailer der Woche. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit der Initiative Stop Killing Games soll verhindert werden, dass die Server von Videospielen abgeschaltet werden. Man strebt dafür ein gesetzliches Verbot an. Von sich aus unternimmt Xbox bereits entsprechende Anstrengungen. Unter der neuen Präsidentin legt man weiter ein Augenmerk darauf. Ein Analyst sieht zudem eine ausgezeichnete Zukunft für den Xbox Game Pass.

Mit ADN expandiert derzeit ein neuer Anime-Streamingdienst nach Deutschland. Im Sommer geht es nun offiziell los. Laut einem Insider soll das nächste Animal Crossing im Jahr 2026 erscheinen. Dabei soll angeblich deutlich am Multiplayer geschraubt werden. Noch nicht viel Konkretes gibt es zu Kingdom Hearts IV, trotz offizieller Ankündigung vor zwei Jahren. Fans vertreiben sich die Zeit durchaus humorvoll.

Bei den Neuankündigungen überraschte vor allem The Rogue Prince of Persia (PC) mit besonderem Stil und als 2D-Action-Platforming-Roguelite. Für Rollenspielfans geht nächste Woche mit Runa (PC) ein spannendes Projekt bei Kickstarter an den Start. Auf Luftschiffe und eine offene Welt setzt Echoes of Elysium (PC). Mit Graffiti-Ästhetik versucht hingegen Rakugaki (PC) zu punkten. Die Shop-Simulation Amber Isle (Switch, PC) setzt auf die Karte Dinosaurier, das geht ja schließlich immer.

Bereits Ende August erscheinen soll Star Wars Outlaws (PS5, Xbox Series, PC). Zudem gibt es einen neuen Story-Trailer. Zuvor erwarten uns im Juni die Affen mit Super Monkey Ball: Banana Rumble (Switch) und im Mai mit Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ein alter Bekannter. Im neuen Entwicklertagebuch von SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) geht es in den Wald. Das aktuelle Werbevideo zu Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC) setzt auf Nostalgie und Emotionen. Die nächste Beta-Phase von Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) steht allen Besitzern einer PS5 offen. Für die Dating-Sim Bunny Garden (Switch, PC) gibt es den ersten Trailer und auch Goddess Order (Mobil) meldete sich mit neuem Material.

Katzenfans können sich den Eröffnungsfilm von Cat Quest III (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ansehen. Datiert wurde inzwischen auch SunnySide (PS5, Xbox Series, PC) und Streets of Rogue 2 (PC) versorgte uns mit Gamplay-Einblicken. Noch im April erscheint Let Bions Be Bygones (PC), ein Detektiv-Adventure in Pixel-Art-Optik. Bei Kickstarter ist derzeit Eclipse of Elysium (PC) am Start. Den Weg auf Nintendo Switch finden schon bald die drei Projekte Tchia (Link), Xuan-Yuan Sword VII (Link) sowie Dicefolk (Link).

Das bisher für PCs erhältliche Let’s School schafft es im Sommer auf Konsolen. Einen Einblick gibt es in die Castlevania-Inhalte von V Rising (PS5, PC). Endlich angekündigt sind die PvP-Inhalte von Palworld (Xbox One, Xbox Series, PC). Auch Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) wächst mit Update 4.6 munter weiter. Auch Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) bietet neue Inhalte, man feiert tatsächlich den halben Geburtstag. Neue Spiele gibt es seit wenigen Tagen für Nintendo Switch Online. Bald im Kino sehen könnt ihr den Anime-Film SPY X FAMILY CODE: WHITE. The Pokémon Company hat schließlich noch verkündet, dass die Pokémon-Weltmeisterschaften im August in Honolulu stattfinden.