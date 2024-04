Das war … Kalenderwoche 14/2024

Blicke hinter die Kulisse von Final Fantasy VII Rebirth, Capcom-Klassiker und einige Anime-News gaben in den letzten Tagen zu reden. Danach widmen wir uns einigen Neuankündigungen sowie den weiteren Videos der Woche. Zum Schluss haben wir schließlich noch drei Reviews, die April-Neuerscheinungen sowie einen Shopping-Guide für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth (PS5) gibt es nun einige Blicke hinter die Kulissen. Neben einer hochkarätigen Gesprächsrunde gibt es eine gleich vierteilige Doku mit Stimmen der Entwickler. Einige Spieler ärgern sich derzeit über einen Platin-Bug.

Capcom führt gerne mal Umfragen durch. Nun hat man die Auswertung zur Frage präsentiert, welche Marken sich Fans am meisten zurückwünschen. Dino Crisis und Mega Man scheinen dabei sehr beliebt zu sein.

Für Aufsehen gesorgt hat, dass Crunchyroll nun auch bei Amazon Prime loslegt. Der Kanal ist insbesondere in Deutschland verfügbar. Die Macher des Pokémon-Anime machten Schlagzeilen mit der Aussage, dass Ash zurückkehren könnte. Xbox feiert zudem Blue Dragon und Akira Toriyama, welcher kürzlich verstorben ist, mit einem dynamischen Hintergrund.

Eine schöne Reihe an interessanten Neuankündigungen durften wir ebenfalls verzeichnen. Beim Ableger Neptunia VS Titan Dogoo (Switch) handelt es sich um ein Motorrad-Actionspiel. Kein Scherz! Mit Run for Money: The Great Mission (Switch) wird eine TV-Serie adaptiert. Für Puzzle-Fans hat Inti Creates mit PuzzMiX (PS4, PS5, Switch, PC) Nachschub auf Lager. Steht euch der Sinn nach Slice-of-Life, könnt ihr in inKONBINI: One Store. Many Stories. (PS5, Switch, Xbox Series, PC) einen Laden führen. Klar an klassischen Zelda-Spielen orientiert sich hingegen Castaway (PC). Von prominenten Machern stammt Eternal Strands (PS5, Xbox Series, PC), welche sich in einem neuen Studio gefunden haben. Mit The Coma 2B: Catacomb (PC) könnt ihr noch in diesem Jahr eine Prequel-Story erleben.

Die aktuell verfügbare Demo zu SaGa Emerald Beyond (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil) bietet je nach Plattform unterschiedliche Inhalte. Weitere Einblicke lieferte uns ein neuer Trailer zu Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Den Veröffentlichungstermin erfuhren wir zum Shoot ’em up TriggerHeart EXELICA (Switch, PC). Zur kommenden Beta für Where Winds Meet (PC) bleibt uns ein Video, denn Europa bleibt außen vor. Um den Sound ging es hingegen bei Endless Ocean Luminous (Switch) von Nintendo.

Ab sofort im Early Access befindet sich Pathless Woods (PC), für Front Mission 2: Remake werden nach der Switch-Version bald weitere Plattformen ein Thema. Ikki Unite findet den Weg von PCs auf Nintendo Switch. Gemütlich verspricht Kamaeru: A Frog Refuge (Switch, PC) zu werden, es warten über 1000 Frösche. Die Switch-Demo von Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil) erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Auch die bisherigen Verkaufszahlen von Unicorn Overlord (PS4, PS5, Switch, Xbox Series) lassen sich durchaus sehen.

Hierzulande physisch erscheint Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition (PS5, Switch, PC). Auf PlayStation 5 eine sehr gute Figur macht Hi-Fi Rush (PS5, Xbox Series, PC), sogar eine bessere als auf Xbox Series. Ein weiteres Kapitel ist für Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) inzwischen verfügbar. Unter neuem Namen erscheint Bloodborne Kart (PC) nun doch noch – kostenlos. Für edles Merchandise zu Monster Hunter müsst ihr hingegen sehr tief in die Tasche greifen. Einen Aprilscherz erlaubte sich The Pokémon Company mit Weltmeisterschaften zu Pokémon Sleep (Mobil).

Insgesamt drei neue Reviews gab es diese Woche bei JPGAMES. Eine gelungene offene Welt bietet Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), auch das Kampfsystem ist durchdacht. Einzig technisch gibt es einige Probleme. Nicht ganz überzeugen konnte uns hingegen Unicorn Overlord (PS4, PS5, Switch, Xbox Series) (zum Testbericht). Die Kämpfe sind eintönig und die taktischen Kniffe sind nicht wirklich nötig. Ein Highlight ist und bliebt jedoch die Resident Evil 4: Gold Edition (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht).

Seit einer Woche ist nun schon April, höchste Zeit also, die April-Neuerscheinungen zu studieren. Allerdings geht es so oder so erst in der zweiten Monatshälfte richtig rund. Für euren nächsten Japan-Trip könnt ihr zudem unseren Shopping-Guide zurate ziehen.