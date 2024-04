Das Grafik-Adventure Stories from Sol: The Gun-Dog will für heftige Retro-Vibes sorgen

Astrolabe Games hat neue Gameplay-Eindrücke zu Stories from Sol: The Gun-Dog abgeliefert. Das Grafik-Adventure in Retro-Visual-Novel-Optik soll im Winter für Nintendo Switch, PlayStation und PC-Steam erscheinen. Von PM Studios gibt es eine Handelsversion.

Stories from Sol: The Gun-Dog möchte ein Liebesbrief an Retro-Anime und 80er-Jahre-Sci-Fi sein. Man sieht das Romanabenteuer im Geiste der klassischen PC-9800-Spiele. Für Retro-Vibes sollen die Texte, die visuellen Effekte und nicht zuletzt die klassische Greenscreen-Ästhetik sorgen.

„Vier Jahre sind seit dem Ende des Sonnenkriegs vergangen, und im gesamten Sonnensystem herrscht ein unruhiger Frieden. Das jovianische Patrouillenschiff Gun-Dog wird auf eine Aufklärungsmission geschickt, um mysteriöse Signale zu untersuchen, die vom Rand des jovianischen Raums kommen“, führt die Steam-Seite in die Story ein.

Mit einer traditionellen Point-and-Click-Adventure-Mechanik erkundet ihr verschiedene Orte auf dem Schiff, untersucht dsie reichhaltig gestalteten Hintergründe und sprecht mit Besatzungsmitgliedern. Was als Routineaufgabe beginnt, wird schnell zu einem Kampf ums Überleben, als eine unbekannte Bedrohung die Besatzung terrorisiert.

Eine spielbare Demo gibt es bei Steam, auch im PlayStation-Store und im eShop soll diese bald verfügbar werden. Das Spiel wird deutsche Texte bieten. Meridiem Games vertreibt die Handelsversion für PS5 und Nintendo Switch in Europa.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Stories from Sol: The Gun-Dog, Astrolabe Games