Das fast vergessene Action-RPG Lost Soul Aside meldet sich überraschend zurück

Das fast vergessene Lost Soul Aside legte heute einen überraschenden Auftritt in den sozialen Medien hin und meldet sich so zurück. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Action-Spiel, das 2016 erstmals auf der Bildfläche aufgetaucht ist.

Die Entwicklung von Lost Soul Aside begann im Alleingang und sorgte vor allem durch diesen Fakt für Aufsehen, denn das Spiel sah schon zu Beginn sehr gut aus. Als Inspiration diente einst Final Fantasy XV.

Yang Bing arbeitete zunächst alleine an dem Spiel. Inzwischen ist mit Ultizero Games schon seit Jahren ein kleines Studio betraut. 2020 sollte Lost Soul Aside mal für PS4 erscheinen – das wurde nichts. Später hat Sony Interactive Entertainment das Spiel unter dem „China Hero Project“-Banner eingegliedert und auch für PS5 angekündigt.

Im Juli 2023 gab es eines von mehreren „Comebacks“ in Form eines brandneuen Gameplay-Trailers, den ihr unten noch einmal seht. Die neuen Plattformangaben: PS5 und PCs. Seitdem herrscht schon wieder Funkstille.

Jetzt steht das nächste Comeback bevor. „Hello from Lost Soul Aside Producer – Yang Bing“, heißt es kurz und knapp auf dem Twitter-Account von China Hero Project. Der Tweet wurde vom offiziellen Spiele-Account retweetet. „Wir werden später mehr über diesen Work-in-progress-Titel zeigen“, so das Versprechen. „Bitte freut euch darauf.“ Dazu gibt es ein Foto von Yang Bing und offensichtlich einigen seiner Entwickler vor dem Logo des Studios Ultizero Games.

Das letzte offizielle Video:

Bildmaterial: Lost Soul Aside, Sony, Ultizero Games