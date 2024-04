Compile Heart hat Neptunia VS Titan Dogoo angekündigt. Das „Motorcycle Action Game“ könnte auch gut ein Aprilscherz sein, ist es aber offensichtlich nicht. Auch die japanische Weekly Famitsu berichtet. Mit dem 28. Juni 2024 gibt es bereits einen konkreten Veröffentlichungstermin. Eine Ankündigung für den Westen steht aus.

Das Spiel spielt in einer anderen Welt als Gameindustri, in der Uzume Tennouboshi und die vier Göttinnen in einem Kampf um Dogoos aufeinandertreffen. Es ist ein wettbewerbsorientiertes Actionspiel, bei dem das Ziel darin besteht, mit dem Motorrad herumzufahren und so viele Dogoos wie möglich zu sammeln.

Wie das genau aussieht, wird sich noch zeigen müssen.

Bildmaterial: Neptunia VS Titan Dogoo, Compile Heart