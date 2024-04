CD Projekt RED sieht keinen Platz für Mikrotransaktionen in seinen Einzelspieler-Titeln

Der Finanzvorstand von CD Projekt Red, Piotr Nielubowicz, erklärte, dass das Unternehmen „keinen Platz“ für Mikrotransaktionen in seinen Einzelspieler-Titeln sieht.

Diese Kommentare wurden in einem Gespräch mit den Investoren des Unternehmens geäußert und kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Capcom wegen des Angebots von Mikrotransaktionen im Rahmen seiner jüngsten Einzelspieler-Veröffentlichung Dragon’s Dogma II in der Kritik steht. Ein Umstand, den CDPR offenbar für eigene künftige Veröffentlichungen vermeiden möchte.

„Wir sehen keinen Platz für Mikrotransaktionen bei Einzelspieler-Spielen“, antwortet Nielubowicz auf eine Frage eines Investors. „Wir schließen aber nicht aus, dass wir diese Lösung in Zukunft bei Multiplayer-Projekten einsetzen werden.“

CD Projekt Red hat derzeit diverse Spiele in der Entwicklung. Neben einer Witcher- und Cyberpunk-Fortsetzung winkt auch ein Witcher-Spin-Off, bekannt als Project Sirius. Erst kürzlich machte das Unternehmen den aktuellen Status seiner Pipeline bekannt.

via TheGamer, Bildmaterial: The Witcher 3: The Wild Hunt, CD Projekt RED