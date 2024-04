Capcom nimmt Dark Void und diese zwei weiteren Spiele aus dem Steam-Verkauf

Publisher Capcom wird im kommenden Monat drei Steam-Spiele aus dem Verkauf nehmen. Wie VGC berichtet, handelt es sich dabei um das Sci-Fi-Adventure Dark Void von Airtight Games, den Retro-Plattformer Dark Void Zero von Other Ocean Interactive und das Sandbox-Puzzlespiel Flock! von Proper Games.

Die Spiele wurden 2008 respektive 2009 veröffentlicht und werden derzeit mit einem Rabatt angeboten, bevor sie am 9. Mai nicht mehr erhältlich sind. Dark Void gibt es auch als Handelsversion, es bleibt dem Gebrauchtmarkt also erhalten. Dark Void Zero gibt es allerdings beispielsweise nur bei Steam. Es wurde 2009 auch für DSiWare veröffentlicht, aber dort kann bekanntlich auch nicht mehr eingekauft werden.

„Kunden, die den Titel vor dem Datum der Auslistung gekauft haben, können das Spiel möglicherweise noch in der Zukunft genießen, je nachdem, ob ihr PC-Betriebssystem das Spiel weiterhin ausführen kann“, heißt es in einer Meldung auf der Produktseite jedes Spiels.

Unklar ist, ob die Spiele nur aus Steam, oder auch aus anderen digitalen Stores gestrichen werden. Auch auf Xbox sind Dark Void und Flock derzeit rabattiert, doch dazu gibt es von Capcom noch keine Stellungnahme.

Der Publisher hat erst im März Age of Booty im März aus dem Microsoft-Store entfernt. Das Spiel wurde zuvor auch von PC und PS3 entfernt, was bedeutet, dass Age of Booty faktisch nicht mehr erhältlich ist.

