Bloodborne Kart hat nach Sony-Intervention einen neuen Namen und einen Termin

Nach einem kleinen Boxenstopp, erzwungen durch ein Einschreiten von Sony Interactive Entertainment, geht die Entwicklung von Bloodborne Kart jetzt auf die Zielgerade. Wie Entwicklerin Lilith Walther bekannt gibt, ist die Veröffentlichung bei itchio und Steam am 31. Mai geplant. Kostenlos – das dürfte wohl auch im Sinne von Sony sein, die allerdings einen Namenswechsel erzwungen haben. Das Spiel heißt fortan Nightmare Kart.

Auch direkte Referenzen auf Bloodborne wurden entfernt, berichtet Kotaku. Allerdings sei die Essenz des Soulslike immer noch greifbar. Walther hatte Fans schon vor der Verkündung des neuen Namens ermutigt und gesagt, sie sollten sich keine Sorgen machen, dass „Bloodborne Kart“ abgesägt werde und dass es nur geringfügig anders aussehen werde als das, was bisher gezeigt wurde.

Nightmare Kart geht mit 16 Strecken, 20 Racern und einem Kampagnen-Modus mit Bosskämpfen an den Start. Auch einen Versus-Modus wird es geben. Sie habe unzählige Vorschläge für neue Titel für das Spiel erhalten, so Walther gegenüber Kotaku. „Ich glaube, mein persönlicher Favorit war ‚Bleed for Speed‘, aber ich wollte etwas, das den gleichen Fluss wie der ursprüngliche Name hat“, so die Entwicklerin.

Es ging als Aprilscherz los

Der Racer hat seinen Ursprung in einem Aprilscherz. Im Jahr 2022 erstellte Indie-Entwickler FanSoftware ein PS1-ähnliches Demake von Bloodborne. Ziel war es, das Soulslike in ein Spiel zu verwandeln, das den eingeschränkteren Möglichkeiten der ursprünglichen PlayStation gerecht wird. Nach der Veröffentlichung dieses Demakes gaben die Entwickler bekannt, dass sie an einem Spiel arbeiten, das in der Fangemeinde normalerweise als Running Gag gilt: Bloodborne Kart.

Lilith Walther nahm sich der Sache an. Das Einschreiten von Sony kam spät, aber es kam. „Das Spiel war praktisch fertig, als ich die E-Mail erhielt, und wie jeder Spieleentwickler, der schon einmal ein Spiel veröffentlicht hat, weiß, ist die Codebasis sehr anfällig, sodass es riskant ist, Änderungen vorzunehmen“, sagte Walther. „Am Ende habe ich die neuen Änderungen über das bestehende Spiel gelegt, fast so, wie man es bei einer Mod machen würde“, so Walther gegenüber Kotaku.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nightmare Kart