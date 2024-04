Behind the Scenes: Stellar Blade gibt weitere Einblicke in die Entwicklung und Inspirationen

Stellar Blade erscheint in wenigen Tagen und man hat das Gefühl, dass die PlayStation-Fans bereits sehnsüchtig darauf warten. Immerhin verzeichnete die spielbare Demo einen Höchststand von satten 690.000 täglich aktiven SpielerInnen.

Für eine neue IP ist das sehr beachtlich, jedoch auch ein wenig nachvollziehbar. Denn die postapokalyptische Welt von Stellar Blade sieht ziemlich beeindruckend aus. Im Mittelpunkt steht Xion, die letzte Stadt der Menschheit.

Diese Stadt wurde von verschiedenen koreanischen Städten inspiriert, die laut Shift Up-Gründer Kim Hyung Tae viele Veränderungen durchliefen und so neue Strukturen geschaffen haben. PlayStation beschreibt die Stadt in seinem neuesten Blog-Eintrag als „eine trostlose und herausfordernde Umgebung, die ihren Bewohnern alles abverlangt, um den nächsten Tag zu überleben“.

Natürlich werden die SpielerInnen nicht nur die Stadt erkunden können. Die Welt von Stellar Blade bietet zunächst eine lineare Welt, die sich im Laufe des Spiels immer weiter öffnet und in verschiedene Wüsten-, Ödland- und Weltraumgebiete führt. Mehr über die Inspirationsquellen von Shift Up verrät das Entwicklerstudio in den beiden „Behind the Scenes“-Beiträgen, wir haben euch auch den ersten Teil unten noch einmal angehangen.

Auch für die Vermarktung des Spiels haben sich Shift Up und Sony etwas Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit der koreanischen Popkünstlerin BIBI haben sie ein Musikvideo mit dem Titel „Eve“ veröffentlicht. Schaut es euch ebenfalls unten an!

Stellar Blade erscheint am 26. April 2024 Konsolen-exklusiv für PlayStation 5. Eine Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen, wo sie derzeit von 79,99 Euro auf 69,99 Euro gesenkt ist.

Hinter den Kulissen von Stellar Blade (Teil1)

Hinter den Kulissen von Stellar Blade (Teil2)

BIBI ‘Eve’ Official Music Video

BIBI ‘Eve’ Official Music Video (koreanische Version)

via PlayStation (1) (2), Gematsu, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony, Shift Up