Atlus veranstaltet erstes großes Fan-Event im Sommer mit Demos und Bühnenshows

Seid ihr am 8. oder 9. Juni in Tokio? Dann könnte euch Atlus an diesen beiden Tagen eine weitere schöne Sehenswürdigkeit bieten. Das japanische Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es sein erstes eigenes Fan-Event veranstaltet. ATLUS Fes heißt die Veranstaltung und wird im beliebten Viertel Akihabara im Belle Salle abgehalten.

An beiden Tagen könnt ihr die neusten Spiele Metaphor: ReFantazio und Shin Megami Tensei V: Vengeance anspielen sowie Merchandise kaufen und euch an Bühnenshows erfreuen. Die Veranstaltung findet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr statt und das Beste daran: Der Eintritt ist kostenlos!

Falls ihr euch gefragt habt, ob im Rahmen der Veranstaltung neue Ankündigungen zu erwarten sind, lautet die Antwort: nein. Das hat Atlus bereits unmissverständlich klargestellt.

Die Standardversion von Shin Megami Tensei V: Vengeance erscheint am 14. Juni für PlayStation, Xbox, Switch und PCs. Diese könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen, ebenso wie eine Launch Edition*, die gegen einen kleinen Aufpreis auch noch ein Steelbook enthält.

Metaphor: ReFantazio hat seit heute Nacht mit dem 11. Oktober ebenfalls ein konkretes Erscheinungsdatum. Neben der Standardversion* wird es auch eine Collector’s Edition* geben. Den heute Nacht neu veröffentlichten Trailer findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero