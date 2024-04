Animal Crossing: Bürgermeisterin Melinda bekommt eine hochwertige Figur spendiert

First 4 Figures hat eine brandneue Statue enthüllt, die auf Melindas Auftritt in Animal Crossing: New Horizons basiert. Melindas – im Englischen Isabelle – Popularität stieg über die Jahre rasant an, sodass sie sich – neben Tom Nook – flott zu einem der Maskottchen der Franchise mauserte.

Mittlerweile tritt sie in Spin-Off-Medien auf und bekommt eigene Merchandise-Artikel spendiert. Wenig verwunderlich also, dass auch First 4 Figures sich der liebenswerten Bürgermeisterin widmet.

Die Statue wurde nun von First 4 Figures in den sozialen Medien präsentiert. Da die Figur auf Melindas Auftritt in „New Horizons“ basiert, trägt sie eine rote geknöpfte Bluse mit tropischen Blättern und dem darauf aufgedruckten „Animal Crossing“-Logo. Passend zu ihrem Sekretärinnen-Look trägt sie außerdem ein Paar Schuhe und einen schlichten grünen Rock.

Die Figur wird mit einer Base geliefert, auf der sich weitere „Animal Crossing“-bezogene Markenzeichen befinden, während sie vor einem Zaun steht. Die Figur selbst ist etwa 9 Zoll hoch und 5,1 Zoll breit und tief. Vorbestellungen werden am 2. Mai 2024 eröffnet. Preise sind noch nicht bekannt.

Unten seht ihr einige erste Fotos der Figur. Apropos, Animal Crossing: Gerade erst haben LEGO und Nintendo zwei neue Sets zur beliebten Serie angekündigt. In den neuen Sets wird auch K.K. gewürdigt.

via GameRant, Bildmaterial: First 4 Figures