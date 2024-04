Analyst bescheinigt Final Fantasy VII Rebirth „unterdurchschnittliche“ Verkäufe

Der anerkannte Branchenanalyst Daniel Ahmad (Niko Partners) hat bei Twitter resümiert, dass Final Fantasy VII Rebirth „verkaufstechnisch unterdurchschnittlich“ abschneidet. Er führte diese Einschätzung auf Nachfrage weiter aus und erklärte, dass sich Rebirth „nur halb so gut wie [Final Fantasy VII] Remake im gleichen Zeitraum“ verkaufen würde.

Square Enix hat bisher keine konkreten Verkaufszahlen zu Final Fantasy VII Rebirth veröffentlicht. Es gehört aber nicht viel dazu, um zu der Datenanalyse von Daniel Ahmad mit Erklärungen zu untermauern. Einerseits wurde Final Fantasy VII Remake während der Corona-Pandemie veröffentlicht, die zu höheren Verkaufszahlen als üblich führte.

Andererseits, und das ist der wohl noch nachhaltigere Fakt, erschien „Remake“ auf einer Hardwarebasis, die doppelt so groß war wie jene der PS5 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Rebirth“. Nicht außer Acht bleiben kann zudem, dass es sich um den zweiten Teil einer Trilogie handelt, der üblicherweise in erster Linie KäuferInnen des ersten Teils anspricht – und davon unmöglich alle.

Eine Milchmädchenrechnung, aber: Ein halb so starker Abverkauf auf einer halb so großen Hardwarebasis klingt plausibel. Entscheidend wird in dieser Rechnung sicherlich auch sein, wo Square Enix seine Verkaufserwartungen angesetzt hat.

Obwohl es noch keine offiziellen Zahlen seitens Square Enix gibt, gibt es aber bereits öffentliches Datenmaterial. Wir haben Einblicke aus UK, konkrete Zahlen aus Japan und eine lockere Chartplatzierung in Deutschland. Außerdem wissen wir, wie sich Final Fantasy VII Rebirth in den Downloadcharts der PS5 in den USA, Europa und Japan platzierte. Konkrete Zahlen seitens Square Enix gibt es vermutlich mit dem nächsten Geschäftsbericht.

Fest steht jedenfalls, dass uns auch der dritte Teil der Remake-Trilogie noch erwarten wird. Und das vielleicht ein bisschen eher, als ihr denkt. Mit der Veröffentlichung des Ultimania-Wälzers zu Final Fantasy VII Rebirth in Japan gab es auch ein paar interessante Einblicke zum Stand des dritten Spiels.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix