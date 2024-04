Alle wichtigen Ankündigungen der Indie World vom 17. April auf einen Blick

Am heutigen 17. April ging nach etwa einem halben Jahr eine neue Ausgabe der „Indie World“ über die Bühne. Wir haben die wichtigsten Ankündigungen hier für euch zusammengefasst.

Little Kitty Big City (neuer Trailer hier) erscheint am 9. Mai für Nintendo Switch. „Wirst du dich auf den Weg nach Hause machen oder erst einmal schauen, was dir die Großstadt zu bieten hat?“, fragt euch Little Kitty Big City. Als Katze erkundet ihr eine große Stadt. Die Veröffentlichung des Spiels ist am selben Tag auch für PC-Steam und Xbox geplant.

Das im November für Mobilgeräte und PC-Steam veröffentlichte Refind Self: The Personality Test Game wurde als zeitlich konsolenexklusiv für Nintendo Switch vorgestellt. Es feiert sein Konsolendebüt im Sommer auf der Switch. Niemand spielt jemals genau gleich. Tatsächlich kann die Art und Weise, wie eine Person spielt, ein Indikator für ihre Persönlichkeit sein … Und Refind Self ist ein Spiel, in dem ihr alles über diese Persönlichkeit erfahren könnt.

WayForward – der Entwickler von Shantae und River City Girls – hat die „Indie World“-Bühne genutzt, um sein neues Projekt vorzustellen. Yars Rising ist ein Side-Scrolling-Metroidvania mit Sci-Fi-Setting, das noch 2024 unter anderem für Nintendo Switch erscheinen soll. Erfahrt hier alle weiteren Details.

Der Steam-Hit Sticky Business wird noch heute für Nintendo Switch „shadowdroppen“, und zwar inklusive aller bisherigen DLC. Auch dies ist eine zeitlich befristete, konsolenexklusive Veröffentlichung. In dem Cozy-Game gestaltet ihr einzigartige Sticker. So wie es eben heißt.

ANTONBLAST (hier der neue Trailer) erscheint am 12. November 2024 ebenfalls zeitlich befristet konsolenexklusiv für Nintendo Switch und gleichzeitig für PC-Steam. Valley Peaks (hier der neue Trailer) erscheint 2024 und lässt euch die gleichnamigen Berge erkunden. Die Switch-Version gesellt sich zur bereits angekündigten Steam-Fassung.

Super Evil Megacorp hat die neue Ausgabe von Nintendos „Indie World“ genutzt, um Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate für Nintendo Switch anzukündigen. Der Titel war bislang „Apple Arcade“-exklusiv und findet im Juli 2024 seinen Weg auf Nintendos Hybridkonsole. Die Details dazu findet ihr hier!

Von den Machern von Sayonara Wild Hearts kommt das Rätsel-Abenteuer Lorelei and the Laser Eyes. Das Spiel wurde vor fast zwei Jahren von Annapurna Interactive und Simogo angekündigt und hat jetzt mit dem 16. Mai einen konkreten Termin. Seht hier den neuen Trailer.

Helder Pino hält das Ghibli-inspirerte Europa für uns bereit und bekam einen eigenen Auftritt in der Indie World. Die Veröffentlichung für PC-Steam wurde gerade erst verschoben. Vielleicht war da auch die neue angekündigte Switch-Version ein Faktor. Eine Demo ist jetzt im eShop erhältlich und den neuen Trailer gibt’s hier.

Cat Quest III meldet sich nach dem Eröffnungsvideo mit einem weiteren neuen Trailer zu Wort und hat mit dem 8. August 2024 einen konkreten Veröffentlichungstermin im Gepäck. Das Puzzlespiel Stich. ist quasi digitale Stickerei und erscheint mit einigen neuen Inhalten für die Switch, nachdem es ursprünglich bei Apple Arcade erschienen ist.

Das Shoot’em Up BZZZT erscheint für die Switch, ebenso wie Animal Well am 9. Mai 2024. Das kreative SCHiM wird am 18. Juli für Switch, PlayStation, Xbox und PC-Steam erscheinen. Duck Detective: The Secret Salami hat mit dem 23. Mai ebenfalls einen konkreten Termin erhalten und erscheint neben PC-Steam auch für die Switch. Das Detektiv-Game wird vom Berliner Entwicklerstudio Happy Broccoli Games entwickelt, seht den neuen Trailer hier.

Den krönenden Abschluss der Show bildete nicht etwa Hollow Knight: Silksong, sondern SteamWorld Heist II. Das rundenbasierte RPG-Sequel wird von Image & Form Games entwickelt und erscheint am 8. August neben Switch auch für PlayStation, Xbox und PC-Steam. Seht hier den Ankündigungstrailer.

Bildmaterial: Nintendo